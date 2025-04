El Santiago Bernabéu renueva a Nacho

La posibilidad de que Nacho Fernández se convierta en un 'one club man' está más cerca que hace unas semanas. Las muestras de cariño que ... le prodigó el Santiago Bernabéu durante el partido que midió el sábado al Real Madrid con el Espanyol tocaron el corazón del defensa, hasta el punto de aproximar una renovación que parecía torcerse. Orillado en los planes de Carlo Ancelotti durante el primer tramo del curso, el alcalaíno sufrió de tal forma que sopesó seriamente abandonar la institución por primera vez desde que ingresase en las categorías inferiores allá por el año 2001. Pero el protagonismo adquirido en los últimos encuentros, sumado al afecto de la parroquia merengue, va inclinando paulatinamente al '6' a prolongar su vínculo con los blancos, como traslucen sus palabras al término del duelo con el conjunto perico.

«Se me pone la piel de gallina», confesaba el versátil zaguero a la finalización de un envite en el que escuchó reiterados cánticos de «¡Nacho, quédate!» y en el que fue uno de los futbolistas más destacados del bando local tanto en la faceta defensiva, siendo primero socio de Militao en el eje de la retaguardia y ubicándose después en el lateral zurdo cuando Ancelotti adelantó a Camavinga a la sala de máquinas, como en la parcela ofensiva, firmando una espectacular cabalgada para asistir a Asensio en el tanto que sentenció el pleito contra el Espanyol. «Todo el mundo sabe que esta es mi casa. Estoy muy feliz porque estoy enganchando unos meses de mucha continuidad y físicamente se me nota. A día de hoy soy feliz», agregó un jugador que, sin llegar a confirmar la continuidad en el club de su vida, sí dejó claro que ve luz al final del túnel. «Si las cosas van como hasta ahora, la felicidad que tengo de defender esta camiseta no la voy a encontrar en ningún lado», apostilló.

Nacho alcanzó el parón por el Mundial de Catar sumando 413 minutos en los once partidos que disputó, solo cuatro de ellos como titular. Un bagaje escaso para un futbolista que quedó relegado al papel de cuarto central tras la llegada de Antonio Rüdiger al Real Madrid el pasado verano, pero que ostenta la condición de segundo capitán tras acumular once campañas en el primer equipo, las mismas que Luka Modric y superado únicamente por las catorce que contabiliza Karim Benzema. Sin embargo, ha participado en 16 de los 18 encuentros que ha afrontado el Real Madrid desde el regreso de la competición, quedándose inédito tan solo ante el Valladolid en la decimoquinta jornada de Liga y frente al Villarreal en la decimosexta fecha del campeonato. En los otros 16 choques, ha formado parte del once inicial en 13 ocasiones. Un giro radical que parece estar decantando el pulso que mantenía consigo mismo.

Centinela de Salah

A sus 33 años, Nacho afronta el tramo final de una carrera llena de esfuerzo y sacrificio que no siempre han tenido la recompensa que merecían su actitud ejemplar y un rendimiento extraordinario. Acumula 303 partidos con el Real Madrid, en los que ha marcado quince goles y ha repartido nueve asistencias, pero nunca ha logrado asentarse como titular. Un año tras otro le ha tocado asumir el rol de comodín, de apagafuegos, mientras veía cómo recién llegados le desplazaban al banquillo. Todos los técnicos que ha tenido elogiaron su compromiso, pero las decisiones que adoptaron revelaban que le consideraban como un buen complemento.

Noticia Relacionada Vinicius despierta a tiempo al Real Madrid

La tan manoseada frase de «Nacho siempre cumple» acabó transformándose en un árbol que impedía ver el bosque. El alcalaíno no solo cumple, sino que destaca. Que se lo pregunten si no a Jürgen Klopp, impactado por el despliegue que realizó en Anfield cuando saltó al césped en sustitución de un Alaba al que Salah había desbordado en varias ocasiones y cicatrizó de inmediato una herida que amenazaba con desangrar al Real Madrid en el recinto de Merseyside.

Su titularidad parece asegurada el miércoles de nuevo ante los 'reds' en el choque de vuelta de una eliminatoria que el Real Madrid tiene muy favorable tras el 2-5 que obtuvo en la ida, siempre y cuando los blancos sean capaces de sortear esas «trampas» que mencionó Ancelotti el sábado. La relajación puede ser el peor enemigo para el cuadro de Carletto, que tiene muy presente aún el susto que le dio el Chelsea la pasada temporada en un escenario parecido. Para contrarrestarla, nada mejor que unas buenas dosis de pesimismo. Precisamente el modo de abordar los partidos en el que Nacho tiene una cátedra.