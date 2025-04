Las críticas pican a Benzema

A Benzema tuvieron que aplicarle cinco puntos para suturar la brecha en el empeine del pie derecho que sufrió tras recibir un pisotón de Lejeune ... en el minuto diez del partido que midió el miércoles al Real Madrid con el Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu. Arrastrando una visible cojera que puso en guardia al banquillo local, el lionés se resistió a abandonar el rectángulo de juego e incluso batió a Stole Dimitrievski para alcanzar la barrera de los 30 goles por cuarta ocasión en las cinco últimas temporadas, un hito que solo había conseguido una vez en sus nueve primeras campañas vistiendo la elástica blanca.

Sin ninguna meta colectiva en juego más allá de amarrar un subcampeonato que nunca ha supuesto un estímulo en Chamartín, el delantero se aferró al amor propio para aguantar el dolor, tras las críticas recibidas en los últimos meses y, especialmente, desde la eliminación de su equipo en semifinales de la Champions frente al Manchester City.

A Benzema le escama que se haya puesto en duda su figura en otro curso en el que está registrando números notables, aunque inferiores a las cifras estratosféricas que le hicieron merecedor del Balón de Oro el pasado 17 de octubre. Desde la marcha de Cristiano Ronaldo, su ascendiente en el Real Madrid se incrementó de forma exponencial, al punto de elevarse como una de las mayores leyendas del club más laureado del mundo con 647 partidos disputados (quinto en el escalafón histórico por detrás de Raúl González, Iker Casillas, Manolo Sanchís y Sergio Ramos) y 353 dianas anotadas (rebasado únicamente por los inalcanzables 451 tantos que selló Cristiano Ronaldo).

También es el jugador que más títulos ha abrochado, al igualar con la conquista el pasado 6 de mayo de la Copa del Rey en el Estadio de La Cartuja los 25 trofeos que cincelaron el mito de Marcelo. Sin embargo, cada ausencia por lesión del '9' ha acrecentado las voces que reclaman un cambio de guardia en la punta de lanza de la escuadra que tutela Carlo Ancelotti.

El ariete de Bron considera injusto que se coloque en tela de juicio su compromiso cuando ha tenido que soportar un ritmo frenético de partidos desde la salida de Cristiano Ronaldo, al no disponer de un recambio de garantías como consecuencia de los sucesivos fiascos de Mariano Díaz y Luka Jovic, los únicos fichajes que aceptó a regañadientes un club que este verano tendrá que dilucidar si sale al mercado para pescar a un mero complemento de Benzema que opere como figura transitoria antes de abordar el reclutamiento de Mbappé o Haaland en 2024, o afronta una operación de mayor calado en vista del peaje que paga el francés por el paso de los años.

Compromiso sin fisuras

Cabe recordar que el ex del Olympique de Lyon evitó en su día pasar por el quirófano para solucionar la fractura en el dedo meñique de la mano derecha que sufrió durante un encuentro liguero ante el Betis en enero de 2019, motivo por el que desde entonces porta un vendaje en la mano que ejerce también las funciones de amuleto, como muestra del empeño sin fisuras que asumió con el club.

No conviene olvidar tampoco que en cuanto Didier Deschamps le apartó de la expedición de la selección francesa para el Mundial de Catar alegando los problemas físicos que arrastraba el cañonero como explicación de una decisión que respondía más bien a la falta de sintonía que existió siempre entre ambos, Benzema, tras unos días de asueto en la Isla de Reunión, regresó a Valdebebas para completar su recuperación y ponerse de nuevo al servicio de Ancelotti.

Desde entonces, el galo ha afrontado altibajos que no le han impedido anotar 24 goles desde el parón mundialista, incluyendo tres 'hat-tricks' y otros tantos dobletes. Pese a su flojo inicio de temporada, siempre confió en poder revalidar el Trofeo Pichichi que logró el curso anterior, pero Robert Lewandowski le aventaja en cinco tantos cuando solo restan dos jornadas y Benzema es duda para la visita el sábado al Ramón Sánchez-Pizjuán.

Se estrenó este jueves en el gimnasio de Valdebebas, al igual que hizo Vinicius, y Ancelotti decidirá el viernes si alista a ambos para el viaje a Sevilla. De no concurrir en el feudo de Nervión, al '9' del Real Madrid solo le restará medirse al Athletic, su víctima predilecta con 19 goles en 28 partidos, el 4 de junio para bajar la persiana a una campaña cuyos dientes de sierra individuales han tenido un considerable impacto en la montaña rusa colectiva, pero que no deben servir para enterrar antes de tiempo a un crack que todavía no ha dicho su última palabra.