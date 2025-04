El Sadar, territorio hostil pero favorable a un Real Madrid «con hambre»

Amador Gómez Madrid Viernes, 15 de marzo 2024, 17:27 Comenta Compartir

El Sadar es siempre territorio hostil para el Real Madrid, pero favorable al equipo blanco, que no pierde en campo de Osasuna desde hace 13 años y este sábado afronta, «con hambre y mejor que nunca», según destaca Carlo Ancelotti, un partido en el que pretende dar otro paso hacia el título y mejorar su rendimiento como visitante. Después de dos empates consecutivos a domicilio, frente al Rayo y el Valencia, el líder de la Liga aspira a llevarse los tres puntos ante un equipo en mitad de la tabla y una afición «que tiene muchas ganas de ganar al Madrid», como reconoció este viernes el técnico de Osasuna, Jagoba Arrasate.

«Es el partido más especial del año en casa y el aliento de la afición va a ser clave», apunta el entrenador rojillo, después de que dos últimos duelos ligueros entre Osasuna y Real Madrid en El Sadar se hayan saldado con sendas victorias merengues (1-3 y 0-2), previos a la disputa de la Copa de 2023 en La Cartuja (2-1) y al 4-0 de la primera vuelta en el Bernabéu. «La final de Copa no tiene revancha posible en la Liga, pero tenemos muchas ganas de ganar al mejor equipo de la Liga», insiste Arrasate, mientras Ancelotti augura para los suyos un encuentro «duro» en el que el líder no podrá contar con el sancionado Bellingham, aunque los merengues no le echaron en falta ante el Celta.

Son ya ocho visitas del Madrid al estadio de Osasuna en los que no ha perdido el conjunto blanco, y es de nuevo claro favorito al triunfo, con Vinicius en racha goleadora (cuatro tantos en sus últimos tres partidos) y con las credenciales de mejor visitante del campeonato, cuando en casa los navarros han cedido cinco derrotas y tres empates. Se ha cumplido un mes y medio desde que el Madrid no gana un partido de Liga a domicilio y la ocasión es a priori propicia para recuperar la senda del triunfo y acercarse aún más a la conquista del título, teniendo en cuenta además que Osasuna recibe al líder con la plantilla muy limitada, y con las importantes ausencias de Aimar Oroz, David García, Kike Barja y Rubén Peña.

Mientras que la pareja de ataque del Madrid volverá a estar formada por Rodrygo y Vinicius, que suman 18 goles en la Liga, en Osasuna será Budimir, autor de 13 dianas en la competición, a tres de Bellingham, el gran referente ofensivo de los rojillos. Arrasate reclama a su equipo «eficacia y hacer un partido incómodo para el rival», aunque es consciente de que es muy complicado sorprender a un conjunto del potencial del Madrid, el más goleador y el menos goleado del campeonato.

Alineaciones probables:

Osasuna: Sergio Herrera, Areso, Unai García, Herrando, Mojica, Moncayola, Iker Muñoz, Moi Gómez, Rubén García, Arnaiz y Budimir.

Real Madrid: Lunin, Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy, Valverde, Tchouaméni, Kroos, Brahim, Rodrygo y Vinicius.

Árbitro: Martínez Munuera (Comité Valenciano).

Estadio y horario: El Sadar. 16:15 h. (Movistar LaLiga).