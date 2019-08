Jornada 2 Osasuna apelará al fortín de El Sadar para vencer al Eibar El conjunto navarro querrá conseguir su primera victoria oficial en su duelo particular contra los armeros en Primera División EFE Pamplona Sábado, 24 agosto 2019, 00:12

Osasuna afronta este sábado ante el Eibar su estreno en El Sadar esta campaña y lo hará con la confianza de haber sumado los tres primeros puntos en su retorno a la Primera División tras dos años en Segunda. Asimismo, jugará en su particular fortín, en el que ningún conjunto logró imponerse la pasada temporada en la categoría de plata.

Los navarros, que acumulan 19 victorias en su estadio, 17 de ellas logradas de forma consecutiva, asumen que el factor de competir en el estadio navarro supone un plus que deberán aprovechar. Además, el técnico vasco, Jagoba Arrasate, ha advertido que el conjunto armero es un equipo «valiente» y que compite en campo rival, por lo que ha pedido a sus pupilos una mayor intensidad en la competición.

El Osasuna, aún en proceso de cohesión entre el bloque de la pasada temporada y las nuevas incorporaciones, contará con la baja segura del centrocampista Luis n, que esta semana sufrió una lesión muscular en el cuádriceps izquierdo. pese a este contratiempo, el de Berriatua convoca, para el encuentro ante el conjunto armero, a todos sus jugadores disponibles, un total de 23 futbolistas.

Así, entran por primera vez en la lista de Osasuna en esta campaña, Rubén García, hombre clave en el ascenso conseguido el pasado curso (7 goles y 14 asistencias), los defensas Raúl Navas y Roncaglia, el delantero Adrián López y el centrocampista de la cantera, Antonio Otegui.

Respecto al encuentro, el técnico vasco indicó que ante este rival su equipo propondrá «otro plan de partido» para enfrentarse contra el Eibar. No osbtante, Arrasate podría mantener su apuesta por algunos hombres que fueron titulares en la victoria ante el Leganés. De esta forma, el canterano Jon Moncayola, que en su debut con el primer equipo el pasado partido completó una buena actuación, tendría sus opciones de volver a formar parte del once titular.

Por su parte, el Eibar quiere resarcirse del traspiés sufrido en la primera jornada frente al Mallorca venciendo a otro recién ascendido, un Osasuna que salió victorioso de su primer partido y que llega repleto de moral a su debut en El Sadar. Asimismo, los de Mendilibar, por el contrario, jugarán su segundo partido de tres seguidos lejos de Ipurua, y en vista de que la próxima jornada visitarán al Atlético, la de mañana parece una buena oportunidad para deshacer el cero que marca su casillero.

Mendilibar, que fue entrenador del Osasuna a principios de esta década, avisó de forma seria en la rueda de prensa. «Si salimos como contra el Mallorca, no nos irá bien», advirtió el técnico. Aunque, posteriormente, se mostró positivo. «Será un choque diferente», aseguró Mendilibar, que destacó que en el primer partido, se hicieron algunas cosas buenas.

En cuánto a la plantilla, Diop ha entrenado con el grupo, aunque parece prematuro que juegue de inicio, y el resto de la alineación es una incógnita, sobre todo después de la mala primera parte del equipo en Mallorca. Arbilla podría ocupar el lateral izquierdo ante la ausencia por lesión de Cote, y podría haber variaciones en el centro del campo, donde Escalante fue el sacrificado la pasada jornada, al ser sustituido a la media hora de juego, y tal vez Expósito y Sergio Álvarez ocupen la medular. En la zona ofensiva, el de Zaldibar podría dar la primera opción a Charles en detrimento de Kike García.

Otro tema que causa intriga es que Takashi Inui no jugara ni un minuto en el partido de la primera jornada. Mendilibar, que fue el entrenador que le hizo despegar y que ha pedido su retorno a Ipurúa, no considera, por el momento, que sea de la partida en el once inicial. En su posición, parece que Pedro León y Fabián Orellana están por delante del futbolista nipón.

Alineaciones probables

Osasuna: Rubén Martínez; Nacho Vidal, Aridane, David García, Roncaglia; Oier, Fran Mérida; Torres, Rober Ibáñez, Marc Cardona y Chimy Ávila.

Eibar: Dmitrovic, Tejero, Ramis, Paulo, Arbilla, Orellana, Sergio Álvarez, Edu Expósito, Pedro León, Charles y Enrich.

Árbitro: David Medié Jiménez (Comité catalán).

Estadio: El Sadar.

Hora: 17.00.