El Barça agudiza su crisis en El Sadar

«Es un tema más psicológico que futbolístico», afirmó Xavi este sábado en la rueda de prensa previa al partido que su equipo tiene contra Osasuna en El Sadar. El técnico de Tarrasa tiene por delante la misión de levantar a un equipo que ha tocado fondo tras el batacazo en Champions League frente al Bayern de Múnich y que vive horas críticas en Liga. Los culés son séptimos, fuera de puestos europeos, y necesitan reaccionar de inmediato no solo para pelear por títulos, sino para asegurarse una plaza la próxima temporada en la máxima competición continental.

Tocados, pero no hundidos. Esa es la sensación que trató de dejar Xavi antes del crucial partido contra Osasuna. El que fuera centrocampista culé vivió todos los estados de ánimo posibles como futbolista y sabe que la receta para dejar atrás la crisis es una victoria en un campo complicado como El Sadar. Un triunfo con buenas sensaciones reforzaría el mensaje dado desde que llegara a la Ciudad Condal y rompería con la mala dinámica en una semana en la que Betis y Bayern han alimentado aún más las dudas en torno al nuevo proyecto culé. «Hay que hacer un reset general. No puede pasar que haya la sensación de que esté instaurada la derrota. Hay que exigir más alma, compromiso, dedicación y profesionalismo. Con mucha exigencia en los entrenamientos. Se había acabado como un ciclo y ahora empieza un Barça nuevo», aseguró.

Ese nuevo Barça tiene tres finales en apenas nueve días contra Osasuna, Elche y Sevilla y llega a la primera de ellas con la enfermería, como suele ser habitual este curso, hasta arriba. Xavi no podrá contar en El Sadar con dos futbolistas básicos para el engranaje blaugrana como son Memphis Depay y Jordi Alba. El neerlandés terminó el choque ante el Bayern con una lesión en el bíceps femoral del muslo izquierdo y el lateral se retiró en el primer tiempo con molestias en los isquiotibiales. Estas dos bajas se unen a las de Sergio Agüero, Martin Braithwaite, Sergi Roberto, Ansu Fati y Pedri, todos ellos lesionados de larga duración.

Toda esta plaga de ausencias obligará a Xavi a formar una vez más un once de circunstancias. El lugar de Memphis podría ser ocupado por Luuk de Jong, un jugador «diferente y que puede dar soluciones», tal y como reconoció este sábado el preparador egarense, mientras que en el de Jordi Alba la posición se la disputan Balde, Lenglet y Sergiño Dest. Serán los cambios más importantes en un Barça que viaja a Pamplona con Ferrán Jutglá, joven centrocampista de 22 años, como principal novedad en la lista de convocados.

No será un partido sencillo el que le espera al Barça en Pamplona. Los culés apenas han sumado seis puntos de los 18 que han disputado lejos del Camp Nou y llegan a un feudo que tradicionalmente siempre ha sido un fortín para el equipo que a día de hoy dirige Jagoba Arrasate. Osasuna no llega, eso sí, en su mejor momento esta temporada después de los dos empates ante Elche y Levante, pero el gran inicio de curso mantiene a los navarros en una situación cómoda en la clasificación y un triunfo ante los blaugranas los situaría por encima de los de Xavi en la tabla.

Jagoba Arrasate desconfía del mal momento que atraviesa el Barça y «espera al equipo que ganó hace quince días en Villarreal por 1-3». Para doblegar a esa mejor versión de los blaugranas el técnico vasco podrá contar con prácticamente la totalidad de su plantilla a excepción de Areso, intervenido esta semana por una fractura en el peroné, y Juan Pérez, todavía con molestias en su brazo derecho, por lo que podrá poner su once de gala para tratar de lograr una victoria balsámica ante su público.

Un buen estadio para renacer

El Sadar siempre ha sido un estadio complicado para todos aquellos equipos que lo visitaban, pero la historia reciente del Barça habla de justamente lo contrario. Los culés suman cinco visitas consecutivas ante Osasuna en su feudo. Fue el 11 de febrero de 2012 cuando los navarros se impusieron por 3-2 gracias a un doblete de Dejan Lekic y a un tanto de Raúl García. Ese día Pep Guardiola dio descanso a Xavi y desde el banquillo, lugar en el que estará este domingo, presenció hasta qué punto puede rugir la afición rojilla.

El Barça sigue inmerso en una crisis interminable por mucho que su técnico asegure que tras caer en Champions empieza una nueva era. El conjunto que dirige Xavi no pudo pasar del empate a dos este domingo en su visita a El Sadar en un partido en el que los culés se quedaron con la miel en los labios después de adelantarse en dos ocasiones en el marcador. Los tantos de Nico y Abde no fueron suficientes para un equipo que no supo administrar las ventajas y que terminó cediendo dos puntos cuando el partido agonizaba tras un tanto del Chimy Ávila.

El fútbol tiene días en los que afloran guiones imprevisibles y otros, como en Pamplona, en los que no. El Barça, con Umtiti y Luuk de Jong como novedades, salió una vez más con la idea de ser protagonista con la pelota y Osasuna, que ha jugado ese partido una y mil veces, entró con el cuchillo entre los dientes para imposibilitar que los culés estuvieran cómodos.

El resultado fue un primer tiempo frenético, un choque de estilos. El equipo de Xavi trataba de zafarse una y otra vez de la presión rojilla y en una de esas Gavi encontró con un pase milimétrico a Nico que, solo ante Sergio Herrera, puso el primer tanto en el marcador.

Osasuna Sergio Herrera, Juan Cruz, Unai García, David García, Nacho Vidal (Cote, min. 74), Moncayola, Torró (Brasanac, min. 68), Kike Barja (Chimy Ávila, min. 68), Manu Sánchez (Roberto Torres, min. 74). Rubén García y Kike García (Budimir, min. 68). 2 - 2 Barcelona Ter Stegen, Umtiti, Piqué, Araujo, Ez Abde (Ferrán Jutglá, min. 91), Busquets, Nico (Mingueza, min. 73), Frenkie De Jong, Gavi, Dembélé (Coutinho, min. 81) y Luuk de Jong. Goles: 0-1: min. 12, Nico. 1-1: min 14, David García. 1-2: min. 49, Abde. 2-2: min. 86, Chimy Ávila

Árbitro: Martínez Munuera (Comité Valenciano): Amonestó a Nacho Vidal, Rubén García, Juan Cruz, Manu Sánchez, David García, Gavi, Ter Stegen, Piqué y Umtiti.

Incidencias: Partido de la 17 jornada de Liga, disputado en El Sadar ante 23.176 espectadores.

Era el escenario ideal, pero también una reválida para el Barça. Xavi ya reconoció tras los partidos ante Espanyol o Villarreal que su equipo debe aprender a gestionar las ventajas en el marcador y frente Osasuna no iba a ser menos. Solo dos minutos después del gol de Nico, David García saltó más que nadie en una acción de estrategia para cabecear a la red un tanto que devolvía las dudas a los blaugranas.

A partir de ahí un nuevo quiero y no puedo en el que Abde, esta vez en el costado izquierdo, fue la única solución en ataque de un equipo blaugrana que no encontró más opciones y que no explotó con centros laterales la presencia de Luuk de Jong en el área.

Tras la reanudación, llegó la polémica. Un despeje de Gavi en el área culé golpeó de forma involuntaria en la mano de Busquets y se inició un contragolpe meteórico que concluyó con un centro de Dembélé y Abde marcando a placer en el segundo palo. Martínez Munuera no vio penalti, dio validez al posterior gol e inauguró una ola de protestas en El Sadar que ya no iba a parar. El tanto era un bálsamo para los de Xavi. Los de Jagoba Arrasate no podían mantener la intensidad inicial y el gol tenía un efecto anestésico para el ímpetu rojillo.

Pero a grandes males, grandes remedios. Eso pensó un Jagoba Arrasate, que movió fichas con la entrada de Brasanac, Budimir y Chimy Ávila y Osasuna se volcó en busca del tanto que le diera el empate. Los de Pamplona son por tradición un equipo que no se rinde y en los últimos minutos lo demostraron poniendo cerco a la portería de Ter Stegen con más corazón que cabeza.

Fue ahí donde aparecieron una vez más los nervios blaugranas. Los culés fueron cediendo metros y los cambios de Xavi, que dio entrada a Mingueza y Coutinho por Nico y Dembélé, no sirvieron para aplacar a los locales. Todo lo contrario. El justo premio para los rojillos llegó a cuatro minutos del final con un derechazo del Chimy Ávila desde la frontal del área que cerraba el empate y agravaba la crisis del Barça.