El Barça encuentra petróleo en El Sadar

El Barça cogió este domingo impulso antes del parón de selecciones. Los azulgranas se impusieron a Osasuna en un partido en el que fueron de más a menos y en el que no resolvieron la papeleta hasta los instantes finales, gracias a un tanto de penalti de Lewandowski. Con este triunfo, en el que debutaron los dos Joaos, los culés suman tres victorias consecutivas y siguen la estela de un Real Madrid que continúa intratable en el liderato.

Con el cuchillo entre los dientes. Así salió el Barça a combatir en un Sadar lleno hasta la bandera. El feudo de Osasuna no decepcionó pese al bajón de caer en la Conference League el jueves y generó una atmósfera de esas que ponen los pelos de punta. Ese ambiente no les pesó, eso sí, a unos culés que iniciaron el choque con la clara intención de ser protagonistas desde el primer minuto. Xavi, que no dio la alternativa en un principio a Joao Cancelo y Joao Félix, redobló la apuesta por el 4-4-2 con Oriol Romeu y Frenkie de Jong asentados en el doble pivote, con Sergi Roberto en el carril diestro y con Lamine Yamal junto a Lewandowski por tercer partido consecutivo.

La apuesta era clara y conocida. El Barça presionó en campo contrario, se hizo con los mandos de la medular gracias a ese centrocampista extra y comenzó a ensanchar el terreno de juego con continuas incursiones de los laterales. Así logró embotellar a los de Jagoba Arrasate, que introdujo hasta nueve cambios respecto al duelo disputado en Brujas, y así fraguó un goteo infructuoso de ocasiones. De Jong estrelló un balón en la madera, Lewandowski remató desviado en el área pequeña y Gündogan no acertó en un rechace que le quedó franco para inaugurar el marcador.

Osasuna Aitor Fernández, Areso (Nacho Vidal, min. 80), Catena, Juan Cruz, Herrando, Iker Muñoz, Ibáñez (Moncayola, min. 72), Aimar Oroz, Rubén García (Kike Barja, min. 62), Raúl (Budimir, min. 62) y Arnaiz (Chimy Ávila, min. 62). 1 - 2 Barcelona Ter Stegen, Sergi Roberto (Joao Cancelo, min. 59), Christensen (Iñigo Martínez, min. 91), Koundé, Balde, Oriol Romeu (Joao Félix, min. 80), De Jong, Gündogan, Gavi, Lamine Yamal (Ferran Torres, min. 59) y Lewandowski (Raphinha, min. 91). Goles 0-1: min. 45+1, Koundé. 1-1: min. 76, Chimy Ávila. 1-2: min. 86, Lewandowski, de penalti.

Árbitro Ortiz Arias (Madrileño). Amonestó a Lewandowski, Areso, Gavi, De Jong y Balde y expulsó a Catena en el minuto 85.

Incidencias Partido correspondiente a la cuarta jornada de Liga, disputado en El Sadar ante 21.966 espectadores.

Fue un inicio prometedor para los azulgranas que muy pronto se iba a ver frenado por el ímpetu de Osasuna. Los locales elevaron la intensidad, adelantaron filas y encontraron en posiciones intermedias a jugadores de talento como Aimar Oroz o Rubén García, hasta el punto de amenazar incluso a un Ter Stegen que tuvo que intervenir en dos ocasiones. Ya se rumiaba una nueva tarde de sobresaltos para el portero germano cuando Koundé voló más que nadie en un saque de esquina y cabeceó a la red para desbaratar la rebelión de Osasuna antes del descanso.

Tras la reanudación el Barça trató de enfriar los ánimos de un Sadar que clamaba para igualar la contienda. Los culés bajaron el balón al césped, dispusieron circulaciones largas de pelota y anestesiaron el empuje local tras el paso por vestuarios. Fue un momento de tranquilidad para Xavi, que sabía que faltaba el arreón final de Osasuna. Introdujo a Cancelo y Ferran Torres para refrescar al equipo, pero no fue suficiente para contrarrestar el golpe maestro que Arrasate tenía preparado. El técnico vizcaíno pasó al plan B e introdujo de una tacada a Barja, Chimy Ávila y Budimir para volcar el terreno de juego sobre la portería de Ter Stegen.

El partido cambió completamente. Los recién ingresados modificaron la energía del choque y comenzaron un carrusel de balones al área que encontró premio con un soberbio zapatazo del Chimy Ávila desde la frontal ante el que nada pudo hacer Ter Stegen. El Sadar entró en ebullición, quería más, y Xavi buscó soluciones ofensivas con la entrada de Joao Félix, que debutó sin mucho ruido en medio de la tempestad. El Barça se olvidó de la pausa, pasó a ser partícipe del vértigo de Osasuna y en un balón llovido al área Lewandowski, inédito hasta ese momento, fue derribado por Catena siendo último hombre. La jugada fue petróleo y terminó con penalti, tarjeta roja para el zaguero y gol desde los once metros del polaco para evitar el desaguisado en la recta final y mandar a los azulgranas al parón con un nuevo y sufrido triunfo.