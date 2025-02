La odisea de Isco en Sevilla: «Monchi me agredió, me cogió del cuello» El malagueño finalizó contrato con el Real Madrid, aterrizó en Nervión con un palmarés de ensueño y un año después, lleva siete meses sin equipo

Isco ha vivido un auténtica odisea en los últimos años. Abandonó el pasado verano el Real Madrid, después de pasar inadvertido las últimas temporadas, rumbo a Sevilla, donde Julen Lopetegui le llamó insistiéndole en su fichaje. El malagueño no se lo pensó dos veces y aterrizó en Nervión como una estrella pero tras un comienzo del equipo nefasto, el entrenador vasco fue cesado e Isco se quedó sin su gran valedor.

Su paso por el Sevilla duró unos meses más, hasta enero. Se desvinculó del club tras jugar solo 19 partidos y viajó a Berlín para firmar por el humilde Unión. Sorprendentemente, y tras filtrase las imágenes de su reconocimiento médico, el trato entre club alemán y jugador se rompió.

Isco lleva sin equipo desde entonces y está en manos de un psicólogo que cuida de su salud mental. Un año después de firmar por el Sevilla, el jugador de Arroyo de la Miel rompe su silencio y destapa el calvario que sufrió en Nervión en una entrevista concedida a Marca, la primera en cinco años a la prensa deportiva de este país.

Breve paso por el Sevilla

En una charla entre el futbolista y el periodista, Isco solo exige que se publique tal cual la entrevista, «sin edición ni alteración del orden de las preguntas y las respuestas». Y así se hace.

Repasando su último año en orden cronológico, Isco recuerda el momento en el que se torció todo: «Cuando se va Lopetegui y se acerca la ventana del mercado de invierno yo veo muchas cosas raras dentro del club (Sevilla). Para empezar, llamaron a mi representante para buscarme una salida, sin hablar nada previamente conmigo, así que, en cuanto me enteré fui a hablar directamente con Monchi. Le dije: 'Oye, me ha llegado esto, no sé qué pasa, no sé si me queréis, si no me queréis... Sé sincero conmigo y lo arreglamos sin problemas. Estoy a vuestra disposición'».

El famoso director deportivo del Sevilla, que este verano se ha desvinculado del club rumbo a la Premier League, le abrió la puerta a Isco. Según cuenta el malagueño, Monchi «fue diciendo que yo me quería ir, algo que no era cierto, y comenzó a llamarme cada día tanto a mí como a mi abogado atosigándonos para firmar la rescisión».

La siguiente conversación entre ambos se produjo camino de vestuarios tras un entrenamiento. «Le dije que era la persona más mentirosa que me había encontrado en el mundo del fútbol y me agredió. Vino hacia mí, me cogió del cuello, nos apartamos y ya nos tuvieron que separar del todo», asegura Isco. En ese momento, el futbolista dice que toma la decisión de marcharse del Sevilla. «Yo no podía estar a gusto en un club en el que el director deportivo me agrede y nadie se pronuncia, ni se disculpa».

Isco perdonó su contrato, según desvela, y se desvinculó del Sevilla. Aunque la versión oficial de la salida poco tiene que ver con la realidad, tal y como asegura el futbolista. «No es como se va diciendo en muchos sitios, sobre todo en la prensa de Sevilla, donde se dice que me bajé del barco. Ni mucho menos. Eso no entra dentro de mi mentalidad. He estado muchos años en el Real Madrid y nunca me he rendido, siempre he intentado pelear un sitio, unas veces lo he conseguido, otras veces no... Pero bajarme del barco en esta vida, nunca».

Fichaje frustrado por el Unión Berlín

Isco tenía una nueva oportunidad de relanzar su carrera en el mercado invernal. Entonces ya se hablaba de que el jugador estaba en baja forma pero su agente Jorge Mendes le consiguió una oferta de la Bundesliga. El Unión Berlín, un equipo humilde de la capital, aspiraba a finalizar la campaña en puestos europeos y quería reforzar la plantilla con jugadores experimentados. El elegido, Isco.

Así que el malagueño acordó todo con el Unión y viajó a Alemania para pasar el reconocimiento médico y firmar el contrato. Pero en cuestión de horas, todo se vino abajo. «Al llegar, me recibió una persona del club. Estaba todo hecho. Me hago las fotos, un saludo a la cámara... Lo típico. Y nos citamos para el día siguiente hacer el reconocimiento médico. Ya por la mañana, en el coche hacia el hospital me dicen: 'Al final no te podemos inscribir en Europa'. Y contesto: '¿Me lo dices ahora?'. Su respuesta fue que lo intentaron hasta el final y que no pudo ser, así que bueno... Paso el reconocimiento médico, que lo pasé, aunque mucha gente lo pusiera en tela de juicio... Camino a firmar el contrato me llaman de nuevo. 'Oye, que al final no es esta cantidad... Que es menos'. Y yo, por segunda vez, vuelvo a aceptar esos cambios que no estaban en el preacuerdo por el que volé a Alemania. Pero a los diez minutos, me llaman una tercera vez diciendo que la cantidad de la temporada que viene tampoco es la del contrato y que hay que revisarla. Y ya me planté».

Isco decidió regresar a España: «Era una falta de respeto. Yo no tengo 18 años, ni es el primer contrato que firmo, así que dije que así no firmaba».

Problemas de salud mental

Los últimos meses de Isco habían sido un caos. Así que el futbolista decidió echar el freno. «Sentí que después de todo lo que había pasado necesitaba desconectar, limpiar mi cabeza... Mentalmente no estaba preparado para otra mudanza, otro proyecto... Sentí que necesitaba parar, hacer terapia, ordenar mi mente, ordenar mi vida, mis pensamientos...»

Ahora afirma sentirse mejor, aunque sigue con sus visitas al psicólogo, según revela. «Tengo ganas de jugar al fútbol, de divertirme, de competir, de demostrar que me quedan años buenos de fútbol. Tengo ganas de olvidar las malas experiencias que he tenido y de focalizarme en las buenas que están por venir».

Desde hace meses se entrena de lunes a viernes en un centro de entrenamientos, esperando la oferta adecuada: «No me quiero equivocar o dar otro paso en falso en mi carrera. Lo importante es que sigo teniendo la ilusión intacta. Tengo ganas de jugar, de competir, de divertirme y espero ansioso el momento de volver». ¿Cuál es el equipo ideal? «Un proyecto en el que pueda tener una continuidad, un equipo que quiera jugar al fútbol con un estilo asociativo, divertido. (...) Soy joven y me quedan muchos años de fútbol a buen nivel. Ahora me toca demostrarlo».

