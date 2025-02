En el cuarto clasificado en la pasada Liga, con el escudo original de vuelta y tras varios años a la deriva, la directiva del Atlético ... de Madrid se ha puesto manos a la obra y es el club más destacado del mercado de fichajes. Consiguió convencer al Cholo Simeone para que renovara, y este verano le han dado todas las herramientas posibles para devolver al equipo a lo más alto.

La temporada pasada, cuando el equipo fue de más a menos, Simeone se dio cuenta de que el equipo necesitaba algo más. Antoine Griezmann terminó totalmente desfondado, Álvaro Morata reñido con el gol, muchos jugadores lesionados y sin energía, y hasta Jan Oblak pareció empequeñecerse bajo palos. Con los fichajes de Julián Álvarez, Sorloth y Le Normand se inicia un nuevo ciclo en el Metropolitano, a la espera de que el club sea vendido a capital extranjero.

Tras el título liguero de la tempora 2020-2021, el Atlético ha sido dos veces tercero, y el curso pasado cumplió de nuevo el objetivo de la Champions. De media, se han quedado a 13 puntos del campeón. Demasiados puntos para una plantilla conformada para competir y pelear por todo. Una de las mejores plantillas que haya podido dirigir el Cholo en sus, hasta ahora, 13 temporadas en el banquillo colchonero.

Balance

El sistema de Simeone, el reconocible 5-3-2, no terminó de convencer la pasada temporada. Si bien es cierto que gracias al espectacular inicio de Liga de Griezmann, Morata y De Paul le dio resultados, con el paso de las jornadas los rivales le acabaron tomando la medida. En el puesto de '5' estuvo Koke y, aunque hizo buen fútbol, no es la posición idónea para él. La pasada temporada entró Axel Witsel en escena, aunque no fuera en esa posición. Fue una de las piezas más usadas, dándole salida de balón y consistencia en otras ocasiones al medio campo.

La defensa era uno de los apartados a mejorar, ya que la identidad de los equipos de Simeone se basa en la fuerza defensiva. Con Le Normand se mejora, pero necesita más piezas, sobre todo en los carriles. Nahuel Molina y Marcos Llorente han demostrado muchos altibajos, mientras que en la derecha Rodrigo Riquelme y Samu Lino son de carácter ofensivo. La cúpula del Atlético no se debe olvidar de reforzar la parcela defensiva, pues los ataques ganan partidos, pero las defensas campeonatos.