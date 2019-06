Mercado de fichajes El Barça admite que «Neymar quiere volver» Neymar. / Evaristo Sa (Afp) El club azulgrana niega sin embargo haber mantenido contactos con el delantero del PSG COLPISA / AFP BARCELONA Jueves, 27 junio 2019, 14:28

«Neymar quiere volver al Barça», ha confirmado este jueves Jordi Cardoner, vicepresidente del club azulgrana, asegurando que la junta directiva no ha estudiado por el momento este dosier ni ha mantenido contactos con el delantero brasileño del París Saint-Germain.

«Lo que sí es correcto, a día de hoy, es lo que he leído, he oído, lo que parece cierto, es que Neymar quiere volver al Barça», ha declarado Cardoner en una rueda de prensa en el Camp Nou.

«Es probable que Neymar quiera volver al Barça, pero nosotros, en la junta directiva, no nos lo hemos planteado, este tema no se ha puesto encima de la mesa», ha añadido Cardoner. «Pero que el Barça esté preocupándose de fichar a Neymar es la parte en la que no puedo estar de acuerdo. De momento lo único que nos está pasando, no sólo con Neymar, es que hay tantos y tantos jugadores que lo que quieren es poder jugar en un gran equipo como es el Barcelona», ha continuado.

Neymar, que en 2017 dejó el club azulgrana por un montante récord de 222 millones de euros para jugar en el PSG, estaría interesado en regresar, según varios medios.

Capítulo de salidas

«No es el momento de hablar de llegadas. Estamos en un proceso de salidas, tal como se explicó, en un periodo que vence el 30 de este mes, donde lo que se va a establecer es una serie de salidas», ha indicado Cardoner, brazo derecho del presidente Josep Maria Bartomeu. «Tenemos que tener claro que no estamos fichando a nadie actualmente, menos a este jugador (Neymar) con el que no hemos entrado en contacto», ha subrayado.

Desde que el futuro de Neymar en París parece incierto, el Barcelona ha estado en las quinielas. El brasileño pasó cuatro años allí (2013-2017) y ganó una Liga de Campeones (2015). Además guarda una gran relación con Lionel Messi y Luis Suárez, con los que formó la 'MSN'.

El Barça viene de pagar 75 millones de euros (más 11 en variables) por el holandés Frenkie de Jong y podría pagar 120 millones por Griezmann, para liberarle de su cláusula de rescisión el 1 de julio.

Según varios medios, en caso de recibir una oferta astronómica, el PSG no se opondría a una salida del atacante, actualmente lesionado y fuera de la Copa América, que además se enfrenta a una acusación de violación. Pero la operación está lejos de ser sencilla. Una opción para su regreso al Barcelona es que este club incluya en la operación a varios jugadores, como el también brasileño Philippe Coutinho, fichado por 120 millones más 40 en variables precisamente para sustituir a su compatriota hace 18 meses.