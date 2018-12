Barcelona Murillo: «Espero que mi tiempo aquí sea largo» 00:56 Jeison Murillo posa como nuevo futbolista del Barcelona. / Foto: Josep Lago (Afp) | Vídeo: Atlas El central colombiano, que llega cedido por el Valencia con opción de compra, confía en ganarse la confianza de Valverde P. RÍOS BARCELONA Jueves, 27 diciembre 2018, 14:15

Jeison Murillo ha sido presentado este jueves como nuevo futbolista del Barcelona. El central colombiano, que llega cedido por el Valencia por lo que resta de temporada con una opción de compra no obligatoria para el Barça al término de la misma por 25 millones de euros, se ha mostrado feliz de recalar en el conjunto azulgrana. «Quiero agradecer la oportunidad de estar aquí. Dios me abrió la puerta más grande que puede haber en el fútbol. Mi familia está muy contenta y eso es lo más importante. Lo voy a dar todo para que el entrenador pueda contar conmigo pronto», ha señalado durante el acto celebrado en el Camp Nou, en el que ha manifestado su deseo de que su tiempo en el club «sea largo» para poder demostrar que está «para grandes cosas».

«Estoy muy feliz de poder vestir esta camiseta. Siempre quise darle gusto a la pelota. Soy noble y espero poder aportar para conseguir los objetivos», ha indicado Murillo en sus primeras palabras como azulgrana. El zaguero de Cali se convierte en el tercer colombiano que porta el escudo del Barcelona, tras Lauro Mosquera y Yerry Mina. Dos futbolistas que tuvieron poco recorrido en el Camp Nou, algo que confía en cambiar Murillo. «El sueño es vestir esa camiseta. Se está haciendo realidad, pero todo depende de lo que suceda en el campo, ahí es donde me lo jugaré todo. Sabemos lo que significa el Barça y espero que el tiempo pueda ser largo para demostrar todo», ha recalcado.

Asegura llegar en buen estado de forma pese a no haber contado apenas para Marcelino en el Valencia. «Siempre trabajé en el Valencia y me siento bien de poder entrenar con los mejores», ha señalado el zaguero, que ha revelado que habló con Yerry Mina, ahora en el Everton, y que éste le contó cosas sobre su nuevo equipo. «Soy muy amigo de él y él me recomendó muchas cosas. Él pasó por aquí y no es sencillo. No estoy en posición de comparar nada. Cada uno tiene su estilo y manera de hacer las cosas», ha aclarado.

Buen recibimiento

Se ha mostrado feliz por la acogida que le han brindado sus nuevos compañeros. «Cuando vienes a un club de esta magnitud tienes incertidumbre de cómo te recibirán y la verdad es que todo fue muy bien», ha declarado Murillo, satisfecho por compartir vestuario con Leo Messi. «Se puede utilizar la palabra alivio para definir lo que sucede al saber que jugarás con el mejor del mundo», ha comentado sobre el rosarino.

Se ha referido por último a su nuevo técnico, Ernesto Valverde, cuya confianza espera ganarse sobre el césped para incrementar la competencia en una demarcación en la que el Barça cuenta con Gerard Piqué, Clément Lenglet, Samuel Umtiti y Thomas Vermaelen. «Hablé con él y tengo que demostrarle a él y al equipo», ha remachado.

Abidal no descarta más llegadas

Murillo ha estado acompañado durante su presentación por el presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, y el vicepresidente del club Jordi Mestre, así como por Eric Abidal, director deportivo, que ha definido al colombiano como un central «rápido, contundente, con carácter y que va bien de cabeza».

Aunque ha asegurado que la llegada de Murillo «no cambia nada en la planificación» del club y que «seguirán subiendo» al primer equipo jugadores del Barcelona B, Abidal no ha cerrado la puerta a nuevas incorporaciones en este mercado invernal. «Nosotros siempre analizamos nuestra situación interna. No tenemos nada previsto. A nivel de salidas siempre depende de los jugadores y lo que necesitan. Seguramente algunos necesitan jugar más. Todo se pone en la mesa, se habla y se toman decisiones como ocurrió el pasado verano», ha valorado.