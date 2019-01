Mercado de fichajes Munir, al Sevilla por un millón de euros Munir El Haddadi, durante un entrenamiento con el Barça. / EFE El Barça y el club hispalense llegaron a un acuerdo para el traspaso del joven delantero hispano-marroquí P. RÍOS Barcelona Viernes, 11 enero 2019, 21:50

El Barcelona y el Sevilla llegaron la noche de este viernes a un acuerdo para el traspaso de Munir El Haddadi al equipo hispalense, a expensas de que el delantero español de origen marroquí supere el reconocimiento médico y firme su contrato con el club de Nervión. Munir tan sólo le costará al Sevilla 1.050.000 euros, según desveló el Barça.

Munir no entraba en los planes de Ernesto Valverde y, una vez confirmado que no renovaría su contrato con el Barça, el Sevilla no ha tardado en fichar al joven delantero de 23 años. Munir fue cedido al Valencia para la temporada 2016-2017, donde fue un fijo en el ataque y disputó 34 partidos de Liga, con seis goles y tres asistencias en el campeonato de la regularidad.

La pasada campaña el hispano-marroquí fue cedido al Alavés, donde también tuvo plaza garantizada, con 37 encuentros, 14 goles y siete asistencias. En la primera mitad de la presente temporada, de regreso al Barcelona, Munir, pero siempre suplente y sin apenas minutos, taponado por Luis Suárez, Dembélé y Coutinho, ha participado tan sólo once partidos, en los que ha firmado dos goles y una asistencia.