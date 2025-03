Los Mossos aseguran que la invasión de Cornellà era inevitable

Cristian Reino Barcelona Martes, 16 de mayo 2023, 15:43 | Actualizado 17:58h. Comenta Compartir

Los Mossos d'Esquadra defendieron este martes el dispositivo policial desplegado el domingo pasado en el estadio de Cornellà-El Prat, en el derbi disputado entre el Espanyol y el Barça. A pesar de la invasión masiva de aficionados blanquiazules cuando acabó el partido, la Policía catalana niega que se registraran fallos de seguridad, al menos en lo que al cuerpo policial se refiere, pues carga toda la responsabilidad en el club, encargado de la seguridad privada.

El jefe del operativo, Josep Saumell, aseguró en Rac1 que la invasión «no se podía evitar». Las autoridades no esperaban un salto tan multitudinario, pero cuando se produjo priorizaron la protección del túnel de vestuarios, para que los exaltados no llegaran a agredir a los futbolistas del Barcelona, a intentar evitar que la gente saltara al césped, pues era «casi imposible parar» a todo el mundo, teniendo en cuenta las dimensiones de un terreno de juego.

Los Mossos aguantaron dos intentos de invasión de campo, pero ya no pudieron con el tercero, calificado por los responsables policiales como una tormenta perfecta, si se suma el cabreo de la hinchada local por la goleada (2-4), por la situación complicada en la clasificación del equipo perico y por la consecución del título de Liga por parte del Barça. No obstante, Saumell no cree que los jugadores del Barça provocaran a los aficionados del Espanyol celebrando la Liga en el círculo central.

Existía un acuerdo verbal entre los dos clubes y los Mossos para que la celebración, de producirse, fuese «rápida y corta». «El Barça entendía que no debía hacer una celebración ostentosa», señaló. El problema es qué entiende cada uno por rápida y corta y ostentosa. Los azulgranas consideran que se ciñeron a esos parámetros, pero en cambio para la hinchada local fue inasumible ver a su eterno rival haciendo el corro de la patata en su propio estadio. «A mí tres minutos me parece poco. No veo provocación», aseguró el mando policial encargado de la seguridad en los estadios catalanes.

El Govern ha eludido la responsabilidad y ha asegurado que en estos acontecimientos la culpa es de los clubes, en este caso del Espanyol, encargado de la seguridad privada. La Policía catalana está elaborando el acta de lo que ocurrió. El Espanyol se enfrenta a una sanción administrativa de 600.000 euros y podrían cerrarle el campo los estamentos federativos. Y al mismo tiempo, los aficionados ultras que invadieron el campo podrían enfrentarse a una investigación penal. Los Mossos están acabando aún de identificar a todos los responsables.

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha condenado las imágenes del domingo y ha destacado que «esta minoría no representa a ninguna afición». «Las imágenes son tan vergonzosas como preocupantes, y no deben tener cabida en ningún lugar del mundo. Son imágenes que han visto muchas personas, también niños y niñas, y no pueden representar los valores de ningún club. El mismo Espanyol ha condenado los hechos», ha subrayado.

Entre los dos identificados están dos excandidatos del PP a las elecciones locales del 28-M. Tanto el miembro de la lista por Sant Despí como el de Cerdanyola han renunciado ya a concurrir en las listas, después de que las imágenes les captaran en plena invasión. Uno de ellos derribó una cámara de televisión, que desde Mediapro han tasado en unos 40.000 euros.