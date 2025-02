Morata reconcilia al Atlético

Ignacio Tylko Madrid Domingo, 27 de octubre 2019, 18:06 Comenta Compartir

Después de un flojo inicio de campeonato, con expulsión incluida en Mallorca tras un rifirrafe con el veterano Salva Sevilla, y de quedarse fuera de la selección en las últimas listas de Robert Moreno, Álvaro Morata se ha reencontrado. Con sus goles ha devuelto la tranquilidad al Atlético y ha reconciliado a una afición dividida en torno al equipo. El martes, un cabezazo del madrileño, tras un centro medido de Lodi, acabó con la resistencia del Bayer y acercó a los rojiblancos a octavos de final de la Champions, a falta aún de toda la segunda vuelta. El sábado, aprovechó una gran acción de Ángel Correa y le dio la puntilla al Athletic.

Con estos goles puso fin a dos meses de sequía y ya se ha convertido en el máximo realizador del Atlético en la temporada, igualando los tres que suma el lesionado Joao Félix. Escaso bagaje para un punta internacional, pero explicativo de por qué su equipo sólo ha anotado 10 goles después de 10 jornadas de Liga. Es una cifra irrisoria pero suficiente para estar bastante arriba en la tabla porque Jan Oblak sólo ha encajado cinco dianas en el torneo de la regularidad. El gigante esloveno volvió a meter el primer gol de su equipo ante el Athletic, ya que sacó una mano prodigiosa para desviar un testarazo de Iñigo Martínez en el minuto inicia.

Morata, además, ha sido bien ponderado por compañeros y crítica por dos gestos de unión y compromiso. Tras descerrajar a los alemanes se fue hacia el banquillo para celebrarlo con Koke, capitán rojiblanco al que había reemplazado minutos antes y al que su gente abroncó por primera vez. Un abrazo que, según dijo Simeone, «sintetiza los valores» del club, donde a su juicio es clave que sus cuatro patas -jugadores, entrenadores, afición y directiva- vayan de la mano, sin desviarse del camino trazado. Y tras ajusticiar al Athletic, Morata fue sustituido por Diego Costa, al que animó pese a ser su competencia directa por el puesto. Simeone apostó por un doble '9' en cuanto dispuso de sus dos delanteros aptos, pero frente al Leverkusen y ante el Athletic ya dio marcha atrás.

Crédito agotado

Al hispano-brasileño, también ausente de la selección con Robert Moreno, se le agota el crédito. Se hizo acreedor a la suplencia frente a los leones ya que sus números cantan, con dos goles y dos asistencias a estas alturas. Tras exhibirse en la pretemporada, con un póker incluido al Real Madrid, las expectativas en Costa se dispararon. Pero todo empeoró con los partidos oficiales, hasta el punto de ser suplente incluso sin Joao Félix. Frente a los vizcaínos salió al campo muy nervioso. Enseguida se las tuvo tiesas con Iñigo Martínez. Aunque trazó varios desmarques buenos y le sacó una falta y una amarilla a Unai Simon, más ruido que nueces.

«Esto es un equipo y hay veces que te toca jugar y otras no, estoy contento por Ángel (Correa) porque se lo merece y aprovecha sus oportunidades; estamos preparados para cuando el míster nos necesita», zanjó Morata tras el éxito ante un Athletic que sufrió con el argentino como segunda punta. Correa, a punto de salir en el pasado mercado de verano, se reivindicó el sábado ya agradeció públicamente el cambio de demarcación. «Uno quiere jugar siempre. En la banda es más físico y está claro que me cuesta. Me siento más cómodo arriba, donde puedo ayudar más al equipo», subrayó.

Todos cuantos comparecieron se refirieron a la importancia del apoyo sin fisuras de la afición. «Ya dije que es la mejor de España, seguro, pero la gente es pasional, espontánea y lo que quiere es ganar», remarcó Simeone. «Personalmente no entiendo que se le pitase a Koke ante el Leverkusen. Siempre ha priorizado el equipo, el club, por encima de lo individual. Sólo por eso no se le debe pitar. Se pueden tener malas rachas. Los jugadores sabemos que las tenemos y que son difíciles de superar. Pero en esos momentos es cuando más necesitamos a nuestra gente. Ante el Athletic ha sido el mejor ejemplo de la química con la afición, así es más fácil», esgrimió Saúl Ñiguez, que se estrenó este curso como goleador en el Atlético.