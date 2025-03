Monchi, en el punto de mira De los seis fichajes que realizó el Sevilla en el mercado estival, tres ya no siguen en el club, dos sufren lesiones de gravedad y otro ha sido una auténtica decepción por su alto coste

Antonio Garrido Madrid Viernes, 3 de febrero 2023, 19:12 Comenta Compartir

Acostumbrado a convertir lo que toca en oro, Ramón Rodríguez Verdejo, más conocido como Monchi, ha experimentado uno de sus mercados más desastrosos en la capital hispalense. Unos por no adaptarse, otros por sufrir lesiones que lastraron su continuidad en el césped y alguno simplemente por carecer del nivel necesario para un club de la entidad del Sevilla, pero la realidad es que ninguno de los futbolistas que incorporó el club de Nervión esta temporada ha salido ni la mitad de bien de lo que se podía esperar de cada uno de ellos.

De los seis jugadores incorporados en verano, tres de ellos ya no siguen la plantilla solo cuatro meses después. Son los casos de Isco, Dolberg y Januzaj, que pese a llegar con unas expectativas muy altas, no han demostrado ni fútbol ni compromiso. El caso de Isco es más especial, ya que el malagueño fue petición expresa de Julen Lopetegui y sí que gozó de minutos con el vasco en el banquillo. Con el club en puestos de descenso y con la marcha de su principal valedor, el centrocampista andaluz decidió romper su relación contractual con el Sevilla.

Kasper Dolberg y Adnan Januzaj sí que eran apuestas de Monchi, pero no han salido como esperaba el director deportivo gaditano. El holandés apenas disputó 300 minutos como sevillista y sin ver puerta ni una sola vez, y ha acabado marchándose en el mercado invernal al Hoffenheim alemán. El extremo belga aún jugó menos, 125 minutos, y tampoco aportó al equipo en materia goleadora. Este viernes se hacía oficial su cesión al Istanbul Basaksehir de la liga turca.

Casos aparte son los de Marcao y Alex Telles. Ambos jugadores han sufrido lesiones graves que han lastrado su participación con el equipo. El central, que costó 15 millones de euros, llegó pasado de peso del Galatasaray y ya arrastra dos lesiones como sevillista, que solo le han permitido jugar cuatro encuentros de liga. Por su parte, Telles sí que ha tenido más participación, sobre todo en el primer tramo de temporada cuando Marcos Acuña era baja. Pero el lateral brasileño sufrió una rotura del ligamento lateral interno de su rodilla derecha unos días antes del inicio del Mundial de Qatar y es baja de larga duración.

Incluso Tanguy Nianzou, que llegó por 20 millones de euros procedente del PSG, ha dejado más sombras que luces. Central físicamente portentoso pero verde en la alta competición. Pese a su alto costo y a sus condiciones, tampoco se ha hecho un hueco en el once titular, ni de Lopetegui ni de Jorge Sampaoli. Un mercado estival desastroso del Sevilla y especialmente de Monchi, que no ha sido capaz de acertar con jugadores a priori interesantes pero que por unas cosas o por otras no han aportado al equipo lo que se esperaba de ellos.

'Resucitar' carreras, la obsesión de Monchi

Las incorporaciones del club hispalense en este mercado de invierno cumplen un mismo patrón en común. Son futbolistas de una edad ideal y con poca participación en sus clubes, con el objetivo de resarcirse y volver a su mejor nivel en Nervión.

Pape Gueye, Loic Bade y Bryan Gil. Un jugador por posición y todos cedidos debido al serio problema de límite salarial que sufren tantos equipos de la Liga, y el Sevilla especialmente. El último disfrutará de su segunda etapa como sevillista tras tener muy poca participación en el Tottenham de Antonio Conte. Gueye y Bade son futbolistas que pueden aportar ese músculo que tanto ha echado de menos esta temporada el Sevilla, pero son un melón por abrir.

De nuevo, fichajes arriesgados de un Monchi que está en el punto de mira del sevillismo. Casualidad o no, las últimas ventanas del conjunto andaluz coinciden con su peor temporada liguera en años. De un equipo que luchaba por ganar la Liga, a uno que pelea por no descender.