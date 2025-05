Modric prolonga sus mil y una noches con el Real Madrid

Óscar Bellot Madrid Lunes, 26 de junio 2023, 12:16 | Actualizado 19:43h. Comenta Compartir

Tras desoír los cantos de sirena que llegaban procedentes del fútbol saudí, Luka Modric seguirá vistiendo de blanco hasta el 30 de junio de 2024. El Real Madrid ha cerrado este lunes el capítulo de las renovaciones que tenía pendientes oficializando la continuidad del eterno volante croata, que prolongará así sus mil y una noches defendiendo al conjunto de Chamartín después de rechazar una millonaria oferta para sumarse a la colección de estrellas que los petrodólares han llevado en las últimas fechas hasta el reino wahabita.

La voluntad de Modric siempre fue la de retirarse en el Real Madrid, un equipo al que llegó en el verano de 2012 tras una tortuosa negociación entre Florentino Pérez y Daniel Levy para sacarle del Tottenham que incluso llevó al balcánico a pedir el 'transfer request'. Incorporado a cambio de 35 millones de euros, su periodo de aclimatación no fue sencillo y hubo quien se atrevió incluso a señalar que iba a ser el peor fichaje en la historia de la entidad merengue. Un apresurado vaticinio que el tiempo ha acabado tornando en ridículo puesto que el talento del croata le ha valido para erigirse en una de las grandes leyendas del club que atesora catorce Champions en sus vitrinas.

A lo largo de las once temporadas en las que ha portado la zamarra del Real Madrid, Modric ha disputado 488 partidos y ha ganado 23 títulos: cinco Champions, cinco Mundiales de Clubes, cuatro Supercopas de Europa, tres Ligas, dos Copas del Rey y cuatro Supercopas de España. Además, el pequeño futbolista nacido en Zadar ha levantado los principales galardones individuales, caso del Balón de Oro o del premio The Best al mejor jugador que recibió en 2018, el galardón al Jugador del Año de la UEFA 2017-18 o el Balón de Oro del Mundial de Clubes 2017. También fue Balón de Oro en el Mundial de Rusia y Balón de Bronce en el Mundial de Catar, formando parte además en seis ocasiones del XI Mundial FIFA/FIFPro.

Pese a que en septiembre cumplirá los 38 años, Modric se veía con fuerzas para seguir compitiendo al máximo nivel y contribuir, con su sabiduría, experiencia y capacidad de liderazgo, al proceso de renovación acometido por el Real Madrid en su centro del campo tras los fichajes realizados en los últimos años de jóvenes valores como Fede Valverde, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni o el más reciente de Jude Bellingham. Sin embargo, no deseaba que el club le ofreciese la continuidad como un premio por los servicios prestados en el pasado, sino que ambicionaba ganársela por sus méritos presentes.

Infatigable

Así lo ha valorado la entidad que preside Florentino Pérez al término de una campaña en la que Modric volvió a ser una pieza troncal dentro de los planes de Carlo Ancelotti. Disputó 51 partidos en los que marcó seis goles y repartió otras tantas asistencias, e hizo gala de una extraordinaria capacidad de resistencia al perderse solo tres encuentros por lesión en medio de un curso extenuante en el que hubo de afrontar seis competiciones con su club a las que hay que sumar su presencia en el Mundial de Catar, donde lideró a Croacia hasta la consecución del tercer puesto, y en la Liga de Naciones, un torneo del que recientemente se proclamó subcampeón tras sucumbir frente a España en la final celebrada en Róterdam.

La renovación de Modric había quedado atada semanas atrás en una conversación que el croata mantuvo con Florentino Pérez. Aunque Arabia Saudí no cejaba en su empeño de atraerle a la emergente liga que ha incorporado a futbolistas de la talla de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, N'Golo Kanté o Rúben Neves, el balcánico siempre puso en primer término el afán competitivo y la estabilidad familiar que tiene en la capital de España. Uno de sus objetivos es llegar en el mejor nivel posible a la Eurocopa de Alemania, donde pretende poner el broche a su impresionante trayectoria con el combinado ajedrezado, y nada mejor para ello que seguir manteniendo un papel importante en el Real Madrid, donde a partir de la campaña venidera será segundo capitán y uno de los pesos pesados del vestuario.

Con la renovación de Modric respira tranquilo Carlo Ancelotti, que dispondrá de siete futbolistas de primerísimo nivel para conformar la medular del Real Madrid, después de que la semana anterior se confirmase también la continuidad de Kroos y Ceballos. El italiano tendrá que hacer gala de su proverbial capacidad de gestión para repartir minutos y periodos de descanso dentro de una parcela superpoblada, pero la competencia supone un acicate para elevar el nivel del colectivo.

Los focos apuntan ahora hacia la delantera, donde la marcha de Benzema al Al-Ittihad saudí abrió un tremendo socavón. Por más que el club asegure que la plantilla está cerrada con las renovaciones de Nacho, Kroos, Ceballos y Modric, los fichajes de Fran García, Bellingham y Joselu y el regreso de Brahim, resta mucho mercado por delante y la sombra de Mbappé es demasiado alargada para dar por clausurados los deberes del Real Madrid en un tórrido verano que aún puede deparar sorpresas.