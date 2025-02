Mendy echa sal en la herida

Por supuesto que no fue el único culpable en la derrota del Real Madrid frente al Villarreal, cimentada a partir de un desastre colectivo ... en fase defensiva, pero sí uno de los principales señalados. Ferland Mendy, autor de un grosero error en la salida de balón que preludió el primer tanto del Submarino Amarillo, refrendó en el Estadio de la Cerámica su condición de eslabón más débil en la zaga de los blancos, cuya porosidad en lo que va de campaña está siendo un lastre para el vigente campeón de Liga y de Europa.

«No hemos defendido bien como queríamos defender. Hemos dejado muchos espacios entre líneas y después nos han creado problemas. Después el partido ha cambiado, hemos cometido errores en la salida de balón y después volver a entrar en el partido ha sido complicado. No hemos empezado bien el año, como el año pasado», diseccionaba Carlo Ancelotti al término de un encuentro que el Real Madrid, laxo al inicio de los dos periodos, no interpretó de la forma debida frente a un Villarreal supersónico.

«A veces tenemos que leer mejor la situación. Si no se puede jugar, si te presionan bien, tenemos también la posibilidad de meter el balón largo. No tenemos que tener problemas para meter un balón largo, porque tenemos a Vinicius o Valverde, que en carrera pueden jugar el uno contra uno sin problema. A veces la lectura tal vez no es tan buena», incidió el transalpino, al que se le encogió pronto el corazón con un par de fallos de Rüdiger que el cuadro groguet no logró penalizar, como sí hizo en una acción de Mendy que retrató al lateral zurdo.

Corría el primer minuto de la segunda parte cuando el francés, sin que mediase una presión intensa por parte de Chukwueze, malogró un pase sencillo a Kroos que acabó en las botas de Parejo, quien filtró de inmediato a Gerard Moreno para que el delantero habilitase a Yéremy Pino. Courtois desvió el disparo del canario, pero Mendy, en su desesperado intento de despeje, acabó certificando, a su pesar, el tanto del extremo.

Llovía sobre mojado porque Mendy es un sospechoso habitual. No por sus condiciones defensivas, como sí ocurría en el caso de su predecesor Marcelo, sino por la falta de pulcritud con la pelota, aspecto en el que el mítico defensa que levantó 25 títulos con el Real Madrid era un consumado maestro. Colecciona sustos por su despreocupada manera de sacar el esférico y a ello se añade una escasa aportación ofensiva que contrasta con el rico historial atacante de los dos futbolistas que hicieron del carril zurdo del Real Madrid una autopista libre de peajes: el mencionado Marcelo y Roberto Carlos.

Renovación congelada

La infinita amenaza de esos dos punzantes laterales brasileños les convirtió en leyendas del Real Madrid y arrojó una pesada herencia sobre sus sucesores. Las prestaciones de Mendy distan mucho de lo que ambos ofrecían en ataque. Reclutado en su día por expreso deseo de Zinedine Zidane, mantiene su condición de titular con Ancelotti, quien ya quiso llevárselo hace años al Nápoles. Pero en las altas esferas del Real Madrid no goza del mismo predicamento. Con contrato hasta el 30 de junio de 2025, su agente ha movido los hilos en pos de una renovación al alza, pero el club le ha dado largas. No lo ve prioritario y consideraría una venta si llega una buena oferta.

Los blancos tienen en el radar a Alphonso Davies, el canadiense del Bayern de Múnich cuya electricidad y potencia encajan dentro del molde de futbolistas de apabullante poderío físico que empiezan a sustentar el presente y sujetarán el futuro del conjunto de Chamartín. En la recámara está también Fran García, otrora promesa de La Fábrica que despunta en el Rayo y sobre el que el Real Madrid mantiene el 50% de sus derechos, además de conservar un derecho de tanteo. Dos nombres que aumentan la presión sobre un Mendy que demasiadas veces juega con fuego.