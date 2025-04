Memphis Depay se rebela contra su futuro

daniel panero Madrid Jueves, 5 de mayo 2022, 14:02 Comenta Compartir

Memphis Depay no se resigna a que esta sea su última temporada en el Barcelona. El futbolista neerlandés, uno de los jugadores que más cartel tiene en Europa para hacer caja este mismo verano, brilló el pasado domingo en el partido frente al Mallorca, fue determinante para el resultado final y mandó un mensaje. Quiere quedarse en el equipo culé y está dispuesto a convencer a la directiva y al cuerpo técnico en lo que resta de curso.

«Es normal que tenga mucha competencia en el Barça. Estoy en el mejor club del mundo, pero vine aquí con ganas de jugar. Quiero ser importante en el equipo el año que viene y varios años más», afirmó Memphis Depay tras la importante victoria de los azulgranas ante el Mallorca en el Camp Nou. Las declaraciones del neerlandés llegan en medio de un momento crucial para su futuro en el Barcelona. Los culés tienen sobre la mesa la posibilidad de ingresar millones con un jugador que ha demostrado su valía y que finaliza contrato en junio de 2023 o hacer una propuesta de renovación con la que atar a un futbolista al que a buen seguro le van a salir novias en los próximos meses.

Ese es el dilema que se le presenta de aquí en adelante a un Barcelona que ya sabe cuál es el deseo del futbolista. Memphis quiere quedarse en un equipo al que ha conseguido adaptarse más allá de los problemas físicos. En lo que va de curso ha disputado un total de 2.275 minutos entre todas las competiciones y ha logrado 14 goles, o lo que es lo mismo, marca un tanto cada 162 minutos, un bagaje que le permite ser el máximo anotador blaugrana este curso pese a la aparición estelar de Aubameyang y Ferran Torres en la segunda parte del campeonato.

El rendimiento de Memphis en este tramo de la temporada coincide con un momento en el que se le habían cerrado las puertas del once y su continuidad parecía más lejana que nunca. Xavi había apostado con regularidad por el tridente formado por Dembélé, Aubameyang y Ferran Torres, una delantera que parecía inamovible hasta hace pocas semanas, una circunstancia que no hizo que el neerlandés se rindiera. «Del futuro no hay que hablar, ahora toca el presente. Ha jugado porque entrena muy bien. Igual otro hubiese bajado los brazos, pero él no. Ha hecho un gran partido y queremos este tipo de jugador. En algunos momentos igual he sido injusto porque no ha tenido tantos minutos, pero si rinde así, ha de jugar», reconoció Xavi.

Memphis no ha bajado los brazos y el rendimiento en los últimos partidos es el de un jugador que no se ha dejado llevar pese a los rumores. Marcó ante el Eintracht de Fráncfort en la vuelta de la Europa League y fue el autor del tanto que desatascó el partido ante el Mallorca. Este subidón lo ha protagonizado con un nuevo rol en el once que le permite ser protagonista y cohabitar con Aubameyang. Memphis parte desde el extremo izquierdo, una posición que no le es ajena -ya la tuvo en el inicio de su carrera-, y aprovecha los espacios que deja el punta para irrumpir en el área haciendo gala de su potencia. Así es más indetectable, así marcó la diana que desniveló la balanza ante el Mallorca y así pretende convencer a una directiva que tiene un dilema por delante en torno a su futuro.