El mejor Pedri, listo para el clásico

El Barcelona llegará al Santiago Bernabéu a lomos del Pedri. El equipo culé bailó una vez más al son de un futbolista que sigue quemando etapas a ritmo de auténtico vértigo. Contra el Galatasaray, los azulgranas se encontraron en un apuro tras el tanto inicial de Marcao y fue ahí cuando apareció la magia de un jugador que, con apenas 19 años, ya se ha erigido como el motor de uno de los equipos más importantes del mundo. Su gol abrió la veda y levantó del sofá a una afición que sabe que buena parte de las opciones de su equipo en el clásico pasan por la figura del de Tegueste. El mejor Pedri ha vuelto justo a tiempo para visitar la casa del eterno rival.

«La verdad es que no me acuerdo de la jugada, tengo que verla repetida. Sé que me la da Ferran, pienso en chutar, amago porque veo una pierna, sigo amagando y hasta que encuentro hueco. En el campo las cosas me salen solas, tengo la suerte de no tener que pensar», afirmó Pedri al ser preguntado por el gol que cambió de un plumazo la eliminatoria ante el Galatasaray. El canario asume responsabilidades con la naturalidad del que se siente autosuficiente. En Turquía se internó en el área y, sin apenas tocar el balón, comenzó a sentar rivales ante la atónita mirada del Nef Stadyumu. 52.000 espectadores rugían con el corazón a mil revoluciones, mientras que Pedri, con todas esas miradas en el cogote, consiguió, de alguna manera, detener el tiempo.

Ese gol fue el culmen a una nueva obra maestra del futbolista canario. Pedri comenzó el choque como uno de los tres tenores que el Barça tenía para calmar el infierno turco. Busquets era el equilibrio, Frenkie de Jong la llegada y él debía ser el termómetro. Dicho y hecho. Se hizo con los mandos de un equipo que necesitaba más que nunca conjugar la paciencia del juego de posición con la verticalidad para abrir el cerrojo turco. El '16' lo logró, como ya hiciera en múltiples ocasiones el pasado curso, el del frenético récord de partidos en Europa, y comenzó a desnivelar una eliminatoria que se le estaba poniendo cada vez más cuesta arriba a los culés.

La exhibición en Turquía llega en un momento clave de la temporada para el Barça y para el propio Pedri. El 'Golden Boy' vio frenada su progresión este curso por unos continuos problemas físicos que le hicieron perderse hasta 23 partidos entre Liga, Champions League y Copa del Rey. Toda esa batería de encuentros coincidió con el peor momento de un equipo que saltó de una crisis a otra y que no encontró su mejor versión hasta un 2022 en el que el canario ha encontrado por fin la regularidad.

Desde que reapareciera en la Supercopa de España a principios de año, Pedri ha ido poco a poco recuperando el tono hasta convertirse en fijo para un Xavi que ya no oculta la admiración que siente por la joya culé. «Es un gol de una belleza espectacular. Es capaz de esto y mucho más. Marca la diferencia y se va del contrario en muchos momentos con un marcaje individual. Tiene la pausa del gol y cuando necesitábamos jugar en campo contrario, no perderla. No quiero comparaciones con nadie. Es brutal», reconoció el técnico de Tarrasa.

Un paso en ataque

Pedri ha vuelto y lo ha hecho en una versión mejorada. El año pasado ya fue un jugador capaz de manejar el tempo del partido y hacer que los suyos girasen al ritmo que él marcaba. Ahora mantiene eso y, por petición de Xavi, tiene además más peso en el área contraria. El gol contra el Galatasaray es una prueba más que demuestra la evolución en este aspecto. Pedri ya hizo un gol fundamental para los suyos en el derbi contra el Espanyol, otro en Copa del Rey ante el Athletic y uno más este jueves en Europa League. Son tres dianas que pudieron ser cuatro si no le hubieran concedido a Aubameyang un disparo suyo a portería que rebotó en el gabonés frente al Valencia. Todo en apenas tres meses en los que ha vuelto a demostrar que el Barça tiene un tesoro.