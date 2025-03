El mejor Busquets, clave para el Barça

danial panero Viernes, 14 de octubre 2022, 01:35 | Actualizado 11:57h. Comenta Compartir

El clásico de este domingo en el Santiago Bernabéu puede pasar, tranquilamente, por las botas de Sergio Busquets. El veterano centrocampista, de 34 años, continúa ... siendo una pieza fundamental para el engranaje del Barça y cuando él no está a su mejor nivel los culés no encuentran la fórmula para poner sobre el verde ese estilo que tanto caracteriza a la entidad catalana. El primer paso para el grupo de Xavi si quiere ganar al eterno rival es encontrar la brújula. Sin ella no hay paraíso.