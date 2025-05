Medina Cantalejo: «Nos preocupa el respeto institucional al árbitro»

José Manuel Andrés Madrid Martes, 22 de febrero 2022, 17:40 | Actualizado 20:00h. Comenta Compartir

Continuando con la tradición instaurada por Carlos Velasco Carballo, su sucesor al frente del Comité Técnico de Árbitros, Luis Medina Cantalejo, hizo este martes el tradicional balance de la labor arbitral una vez consumidos los dos primeros tercios de la temporada. En primer lugar, el excolegiado andaluz manifestó su «preocupación por el respeto a la figura del árbitro». «Hoy en día se utilizan las páginas web y las redes sociales de los equipos para menospreciar y criticar de manera interesada y negativa», añadió el presidente del CTA, instando a cada club a ponerse en contacto con la institución que dirige para manifestar sus inquietudes respecto al arbitraje.

Más en concreto, Medina Cantalejo fue sincero a la hora de reconocer la confusión en cuanto a una de las jugadas más polémicas de la temporada, el gol anulado a Oyarzabal en el Betis-Real Sociedad de cuartos de Copa por fuera de juego. La primera imagen que la realización televisiva mostró para justificar la decisión del VAR mostraba al jugador 'txuri urdin' en posición legal pero fue posteriormente sustituida por la que realmente se había tenido en cuenta desde el VOR de Las Rozas, con una situación antirreglamentaria del atacante.

«Las cosas hay que admitirlas y no disfrazarlas. Se había plasmado una imagen que decía que el gol anulado era correcto porque un pie del defensor estaba más adelantado. Esa no fue la imagen que se mandó. Desde Hawk-Eye -la empresa encargada de la realización- se envió una justificación por escrito donde admitían el error y a partir de ahí se analizó la jugada con audio y toda la secuencia completa. Esa jugada merecía que nos reuniéramos y lo hablásemos. Creo que quedó totalmente aclarado con este equipo», valoró el máximo mandatario de los árbitros en referencia a la acción más polémica del curso.

«Las puertas de nuestra casa están abiertas pero lo que no podemos es andar con la hipocresía en muchas cosas. Cuando me interesa me quejo y cuando la misma situación me beneficia me callo. Si nos quitamos las máscaras nos las quitamos todos. El tema del respeto institucional al árbitro es algo que tenemos que trabajar porque es algo que va a más. El tema de las redes sociales hoy no tiene filtro y hace daño, por tanto es el momento de decir: 'ya vale'», incidió en este sentido el sevillano.

«Yo os pediría a vosotros un poco de mesura. Entiendo que lo que vende es la crítica y la polémica pero si podéis echar una mano os lo agradecería encarecidamente», se dirigió a la prensa Medina Cantalejo, preocupado por incidentes como el «lanzamiento de objetos, el uso de pirotecnia, bengalas o botes de humo y los actos violentos en los recintos deportivos», ante los cuales el CTA ha creado un protocolo de actuación específico, que puede derivar incluso en la suspensión temporal o definitiva del partido.

Juego efectivo y manos

Al hilo de la propuesta de Xavi tras el partido de Europa League entre el Barça y el Nápoles, en la que manifestaba su opinión favorable a introducir el tiempo parado en el fútbol cuando el balón no esté en juego, el presidente del CTA también valoró como una de las máximas preocupaciones del colectivo arbitral el tiempo efectivo de juego, un concepto en el que la Liga presenta algunos de los peores datos del fútbol europeo, con constantes parones e interrupciones.

«Yo soy partidario de que solo se sancionen las manos claras claras, pero hay veces en las que lo que es claro para el árbitro en el campo luego lo vemos nosotros y no lo es tanto. Ahorraríamos mucho si se sancionara así pero a veces con ese criterio nos comeríamos alguna irremediablemente», se sinceró finalmente Medina Cantalejo sobre el criterio para juzgar las manos, uno de los conceptos más discutidos del arbitraje actual.