Mbappe: «Entiendo la decepción del Madrid; está a la altura de mis dudas»

Tras las breves palabras de Kylian Mbappé a la afición del Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes, en una previa del último partido de la temporada contra el Metz que se convirtió en una celebración de la continuidad del astro francés en el club de la capital, éste ha querido compartir a través de sus redes sociales un mensaje en el que analiza con mayor profundidad las razones de su controvertida decisión.

«Entiendo la decepción del Real Madrid. Está a la altura de mis dudas», reconoce el jugador de Bondy, haciendo público el secreto a voces de sus conversaciones con el club blanco para un fichaje que finalmente no se produjo. «Quiero dar las gracias al Real Madrid y su presidente, Florentino Pérez. Reconozco el privilegio y la oportunidad que supone ser objeto de deseo de semejante institución», continúa Mbappé, que asegura ser el «primer aficionado» madridista en la final de la Champions en París, su «casa».

«Estoy convencido de que aquí puedo seguir creciendo en el seno de un club que tiene los medios para alcanzar los objetivos. Quiero dar las gracias al presidente Nasser al Khelaifi por su confianza, su escucha y su paciencia. Tengo también en mi mente a todos los aficionados del PSG, en Francia y en todo el mundo, por sus innumerables muestras de afecto, sobre todo estos últimos meses», explica ya en relación a sus razones para decantarse por la suculenta oferta del PSG.

«Desde muy pequeño, en lugar de soñar en la vida, he preferido vivir mis sueños. Desde muy niño, me animan la misma pasión y la misma motivación. Esto provoca a veces incomprensión, pero asumo esta sinceridad que va con mi educación. Hoy, quiero anunciaros que he decidido prolongar mi contrato con el PSG», concluye el futbolista más deseado por el madridismo en los últimos tiempos, que ha pasado de héroe a villano blanco en las últimas horas.