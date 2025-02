Mauricio Pellegrino, nuevo entrenador del Cádiz

Óscar Bellot Madrid Miércoles, 24 de enero 2024, 13:52 Comenta Compartir

El Cádiz ya tiene en nómina a su nuevo entrenador. El club andaluz anunció este miércoles al mediodía el acuerdo alcanzado con Mauricio Pellegrino para que el técnico argentino, al que presentaba minutos después, tome las riendas de un equipo que se encuentra en puestos de descenso y que el pasado fin de semana despidió a Sergio González.

«Obviamente que venir a un equipo en Primera es atractivo y que siento que está vivo porque lo he visto competir muy bien, que los jugadores lo dan todo a pesar de una racha muy difícil. Pero confío que a pesar de estos difíciles momentos es posible darle la vuelta a la situación. Y creo que analizando lo que hemos visto, es posible. No lo he dudado mucho, esto surgió rápido y me ha dado fuerzas para venir», proclamó el preparador durante su primera rueda de prensa al frente del Cádiz.

Nacido en la provincia argentina de Córdoba el 5 de octubre de 1971, Pelllegrino es un viejo conocido del fútbol español, donde brilló primero como jugador y posteriormente como técnico. Durante sus tiempos como defensa, disputó una campaña con el Barça y estuvo cinco temporadas y media en las filas del Valencia, antes de colgar las botas en el Alavés al término del curso 2005-2006.

Posteriormente inició su andadura en los banquillos, trabajando en la cantera del Valencia y siendo ayudante más adelante de Rafa Benítez en el Liverpool y también en el Inter de Milán durante un breve periodo. El Valencia le dio su primera oportunidad como entrenador jefe en el curso 2012-13, pero fue en el Alavés donde alcanzó su mejor desempeño durante la campaña 2016-17, en la que llevó al Glorioso hasta la final de la Copa del Rey, donde sucumbió frente al Barça de Luis Enrique. También dirigió al Leganés entre junio de 2018 y octubre de 2019.

Estreno ante el Athletic

Toda esa experiencia, sumada a su dilatada trayectoria en otros clubes argentinos como Estudiantes, Independiente o Velez Sarsfield, además de en el Southampton inglés y en la Universidad de Chile, deberá ayudarle a afrontar ahora el duro desafío de reflotar a un Cádiz que no levanta cabeza. El conjunto de la Tacita de Plata ocupa la decimoctava posición en Primera con 15 puntos, solo por encima del Granada y el Almería. El cuadro andaluz apenas ha sumado dos victorias y nueve empates, cosechando diez derrotas que acabaron enterrando el proyecto de Sergio González.

Sin apenas tiempo de trabajar para implementar su libreto, la primera prueba de fuego de Pellegrino llegará este domingo, cuando el Cádiz recibirá al poderoso Athletic de Ernesto Valverde en el Nuevo Mirandilla, en un encuentro correspondiente a la vigesimosegunda jornada de Liga.

«Es la primera vez que me toca dirigir un partido a los tres días de trabajo, pero los desafíos me han gustado siempre y este lo veo grandioso. Eso me ha hecho cargar la maleta y llegar lleno de ilusiones para tratar de lograr el objetivo. El fútbol es mi pasión, es mi vida, un placer poder volver a la liga española, a Cádiz», remarcó el argentino durante su presentación como nuevo timonel del cuadro amarillo.

