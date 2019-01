Jornada 20 Mateu Lahoz, en el punto de mira del sevillismo Mateu Lahoz. / Lluis Gené (Afp) Volverá a pitar el sábado un Real Madrid-Sevilla en el Santiago Bernabéu, escenario de una polémica actuación del árbitro hace dos años con los mismos contendientes en liza ÓSCAR BELLOT Madrid Sábado, 19 enero 2019, 08:53

Mateu Lahoz está en el punto de mira del sevillismo. El valenciano es el designado para arbitrar el Real Madrid-Sevilla de la vigésima jornada de Liga. Un duelo de alto voltaje entre el tercer y cuarto clasificado del campeonato, que llegan empatados con 33 puntos, aunque con el conjunto nervionense por delante gracias a su mejor balance en la diferencia de goles. Pulso que afrontan ambos contendientes con el 3-0 del Ramón Sánchez-Pizjuán muy presente en el recuerdo, sobre todo para los blancos, que iniciaron allí la nefasta racha de resultados que tumbó a Julen Lopetegui y facultó su recambio por Santiago Solari. Tratarán de vengarse por aquella afrenta los pupilos del rosarino en el Santiago Bernabéu, escenario hace dos años de una controvertida actuación del árbitro que tiene en guardia a los aficionados del Sevilla.

Corría el 4 de enero de 2017. Ida de octavos de final de la Copa del Rey. El Sevilla, dirigido por Jorge Sampaoli, caminaba tercero en Liga, a cuatro puntos de un Real Madrid que se dirigía a un histórico doblete Liga-Champions que rubricaría en Málaga y en Cardiff para cerrar una campaña de ensueño que abrió doblegando precisamente a la escuadra andaluza en Trondheim para inaugurar su palmarés del curso con la Supercopa de Europa. El segundo entorchado del conjunto madrileño caería en Yokohama, donde el equipo que entrenaba Zinedine Zidane conquistó el Mundial de Clubes. Diecisiete días después de coserse la escarapela de campeón del mundo, el marsellés encaraba de nuevo al cuadro nervionense justo en su primer aniversario como rector del equipo de Chamartín. Él y sus pupilos iban embalados. Tenían a tiro el récord de 39 partidos invicto del Barcelona de Luis Enrique, que igualarían venciendo al Granada y pulverizarían ante el Sevilla en la vuelta de la eliminatoria copera. Los chicos de Sampaoli serían precisamente los encargados de frenarles a continuación en el Sánchez-Pizjuán, ya en Liga. Pero para eso habría tiempo.

Antes tocaba dirimir el primer cara a cara copero. Ahí fue donde entró en acción Mateu Lahoz. El Real Madrid masacró a un Sevilla desconocido, privado de piezas clave y superado en todo momento por parte de aquella inolvidable 'unidad B' que firmó algunas de las mejores actuaciones de una temporada sensacional. No estaban Cristiano, Bale ni Benzema pero sí Morata, Asensio y James. Este último se reivindicó con un doblete que le convirtió en el protagonista del encuentro. con permiso de Mateu.

Penalti de James a Modric

Ya había abierto el marcador el colombiano en el minuto 11 aprovechando una mala entrega de Rami a N'Zonzi, que presionado por Casemiro dejó el balón suelo para que el '10' ajusticiase con un disparo con rosca cuando Mateu Lahoz se hizo con los focos del partido. Varane anotó el segundo en el 29 beneficiándose de la tibia marca de los zagueros sevillistas a la salida de un córner. Remató sin oposición. Pero al entender del conjunto hispalense el saque de esquina nunca debió botarse ya que, argumentaba, previamente había existido una falta de Morata sobre Rami.

El asunto iría a más. Agonizando el primer tiempo centró Asensio desde el costado derecho al segundo palo, donde James y Modric pugnaban con Mercado. El croata cayó mientras perseguía la bola. Penalti, dictaminó Mateu. Las repeticiones televisivas dejaron en evidencia su error. Fue James el que empujó a Mariano. El espacio era mínimo y entre ambos derribaron al balcánico. El cafetero no perdonó desde los once metros. La polémica estaba servida. Sampaoli no quiso centrarse en la labor arbitral, reconociendo por el contrario el repaso del rival. Pero los aficionados del Sevilla tomaron la matrícula a Mateu Lahoz.

Su designación esta semana para volver a pitar un Real Madrid-Sevilla en el Santiago Bernabéu ha despertado las suspicacias de la hinchada nervionense, expresadas ya en las redes sociales, donde han proliferado memes y comentarios nada favorables para el valenciano. Estará asistido por Estrada Fernández en el VAR. Mateu es el segundo colegiado que más decisiones vio rectificadas por el videoarbitraje en la primera vuelta de Liga (seis), las mismas que Prieto Iglesias y superado únicamente por Iglesias Villanueva. Otro dato más con el que los hispalenses ponen en cuarentena su actuación el sábado.