Lewandowski marca la diferencia

Empezar el maratón con buen pie. Ese es el objetivo que se ha puesto en mente el Barcelona para su visita este sábado al Mallorca. El conjunto que dirige Xavi Hernández inicia el mes de octubre, en el que tendrá que disputar hasta nueve encuentros, con una salida trampa después de un parón de selecciones que ha sido una auténtica pesadilla para los culés. Ronald Araujo, Jules Koundé, Frenkie de Jong y Memphis Depay han sido las víctimas de un 'virus FIFA' que ha hecho estragos y que amenaza con frenar en seco la triunfal racha de cinco victorias consecutivas que atraviesan los azulgrana.

«Será un partido difícil, fuera de casa y ante un rival con alma y personalidad, afín a su entrenador. Aguirre siempre saca mucho partido de sus equipos, no será fácil y después de selección siempre nos ha costado históricamente. Tenemos que conseguir los tres puntos», aseguró Xavi en la rueda de prensa previa al encuentro que mide a los suyos frente al Mallorca. El técnico de Tarrasa es consciente de la importancia que tiene aparcar los compromisos de selecciones y mantener la buena dinámica anterior al parón para afrontar con garantías un calendario de lo más exigente.

Y es que ante el Mallorca se dará el pistoletazo de salida a un auténtico maratón antes del Mundial. Ya no habrá más parones, solo partidos y más partidos para un equipo que espera llegar en un gran momento a su particular Everest. «El calendario está organizado así y nos tenemos que adaptar. Es un tramo de temporada importante, son doce partidos antes del Mundial, ocho de Liga y cuatro de Champions que serán trascendentes», indicó Xavi, sabedor de que se viene un momento clave en el curso.

Para empezar con buen pie, Xavi tendrá que sobreponerse a un 'virus FIFA' que se ha llevado por delante de una tacada a Araujo, que fue operado este miércoles en Finlandia de su lesión en el aductor, Koundé, Memphis y Frenkie de Jong. A estas ausencias se unen las de Héctor Bellerín y Sergi Roberto, jugadores que han notado molestias durante la semana en la Ciudad Condal y que no estarán en Mallorca. Todas estas bajas condicionarán un once en el que el técnico de Tarrasa prepara cambios para evitar la acumulación de partidos y en el que las grandes novedades podrían ser Marcos Alonso en el lateral zurdo, Piqué en la zaga, Kessié en la medular y Ansu Fati, que tendrá una nueva oportunidad para demostrar que sus problemas físicos ya son historia, en ataque.

Un rival 'made in' Aguirre

No será un partido fácil para el Barcelona y no lo será principalmente porque enfrente estará un entrenador que sabe como pocos igualar los encuentros. Javier Aguirre ha construido un Mallorca a su imagen y semejanza, con un grupo de jugadores que sigue a pies juntillas sus planteamientos y que ve en los números el premio a todo ese trabajo. Los bermellones se salvaron 'in extremis' la pasada temporada y este año ya han dado muestras de ser un conjunto difícil de batir. Solo han recibido siete goles en lo que va de Liga y eso que encajaron cuatro ante el Real Madrid en un duelo en el que se adelantaron en el marcador y en el que llegaron vivos hasta la recta final.

Ese partido, en el que plantaron cara en el Santiago Bernabéu al actual campeón, es el espejo en el que se mira Javier Aguirre para disputar un choque en el que no podrá contar por lesión con Greif, Kadewere y Ndiaye. Son las únicas ausencias en un equipo en el que finalmente estarán Baba y Muriqi, pese a haber llegado con molestias de los compromisos internacionales, y en el que reina el optimismo para dar la campanada ante uno de los favoritos al título. «Es muy difícil meterles mano, pero siempre tienes la esperanza de que se equivoquen en una jugada a balón parado o en un contraataque», declaró el técnico mexicano.

El Barcelona suma y sigue. El conjunto que dirige Xavi Hernández se impuso este sábado al Mallorca en el estadio de Son Moix en un partido en el que los azulgranas exhibieron una versión más gris, pero en el que salió a relucir una vez más el acierto de Robert Lewandowski. El delantero polaco, tan letal como siempre, fue suficiente para ganar por la mínima. Lewandowski aprovechó la única ocasión que tuvo en todo el encuentro para desactivar el planteamiento de Javier Aguirre y hacer que su equipo durmiera líder a la espera de lo que ocurra este domingo entre Real Madrid y Osasuna. El 'virus FIFA' es menos dañino cuando cuentas con un as bajo la manga.

Un choque de estilos. Eso es lo que se encontró el Barça en campo del Mallorca. El equipo de Xavi, que salió con las novedades en el once de Balde, Jordi Alba, Gerard Piqué, Kessié y Ansu Fati, apostó por tener la iniciativa, mandar y masticar un partido que tenía pinta de que podía ser indigesto. Y es que enfrente estaba un rival, el de Javier Aguirre, que hizo todo lo contrario. El mexicano ejerció de némesis, puso cinco defensas, ofreció el balón a los culés y plantó el equipo en muy pocos metros. La fórmula le pudo salir a la perfección si Kang In Lee o Ruiz de Galarreta hubieran tenido más puntería en los dos acercamientos bermellones justo antes de que Lewandowski demostrara una vez más que su relación con el gol no entiende de penínsulas ni de ínsulas.

Mallorca Rajkovic, Maffeo, Valjent, Raíllo, Copete, Jaume Costa (Cufré, min. 77), Galarreta (Junior, min. 85), Baba, Antonio Sánchez (Dani Rodríguez, min. 67), Kang In Lee y Muriqi. 0 - 1 Barcelona Ter Stegen, Balde, Piqué, Christensen, Jordi Alba (Sergi Roberto, min. 80), Kessié (Pedri, min. 67), Busquets, Gavi, Dembélé (Ferran Torres, min. 80), Lewandowski y Ansu Fati (Raphinha, min. 67). Gol: 0-1: min. 20, Lewandowski.

Árbitro: Gil Manzano (Extremeño). Amonestó a Christensen, Piqué, Jaume Costa, Kessié, Busquets y Valjent.

Incidencias: Partido correspondiente a la séptima jornada de Liga, disputado en Son Moix ante 18.103 espectadores.

El delantero polaco viajó a Mallorca una vez más y en esta ocasión no fue para hacer turismo. Aterrizó en Son Moix, se puso a jugar y en apenas 20 minutos ejerció de desatascador para un Barça más plano que el que se había visto antes del parón de selecciones. Al polaco le bastó un buen balón de Ansu Fati al espacio para revolverse en el área y en un abrir y cerrar de ojos lanzar un latigazo seco al palo largo inapelable para Rajkovic. Fue el mejor momento de los culés en una primera parte gris en la que no encontraron la fluidez y en la que Ter Stegen tuvo que intervenir para salvar los muebles tras una llegada de segunda línea de Jaume Costa antes del descanso.

Tras la reanudación, el Barça seguía sin encontrar el camino para hacerse con los mandos del choque. El centro del campo formado por Busquets, Gavi y Kessié estaba impreciso y las apariciones de Ansu Fati y Dembélé eran neutralizadas por las ayudas permanentes que Javier Aguirre instaló para socorrer a los laterales. Antonio Sánchez avisó con un disparo que repelió Ter Stegen nada más salir de los vestuarios y Xavi no esperó más para agitar la coctelera y refrescar el equipo. Pedri y Raphinha entraron al terreno de juego para calmar el choque el primero y para volverlo eléctrico el segundo, un pack de electroshocks que a los culés les vino como anillo al dedo.

La entrada de los dos futbolistas le dio aire al Barça y se lo quitó a un Mallorca que acusó la intensidad exhibida a lo largo de todo el partido y que entró de lleno en la espiral de posesión que los culés emplearon para calmar el duelo. Pedri se asoció con Busquets y Gavi para aplicar anestesia a un encuentro en el que los culés tuvieron el balón más del 70% del tiempo pero en el que acabaron firmando menos remates que su rival. Los bermellones esperaron una vez más agazapados y cuando se agotaba el tiempo volvieron a poner contra las cuerdas a los azulgranas con disparos de Kang In Lee y Dani Rodríguez. Dos últimos ramalazos que no evitaron que Ter Stegen superara el récord de 500 minutos imbatido que tenía de la temporada 2019-20 y que el Barça se acostase líder del campeonato.