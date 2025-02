Real Madrid-Barcelona, en directo

Daniel Panero Domingo, 20 de marzo 2022, 01:54 | Actualizado 20:39h. Comenta Compartir

Se acabó la cuenta atrás. El clásico, el partido por excelencia del fútbol español, el que para la actividad en todo el planeta, ya está aquí. Real Madrid y Barcelona se miden este domingo en el Santiago Bernabéu en el mejor momento posible para ambos. Los blancos han metido la directa para conquistar el título de Liga y tienen la moral por las nubes tras terminar en la Champions con el PSG, mientras que los azulgranas son el mejor equipo en lo que va de año 2022 y pisan el feudo del eterno rival con la idea de confirmar la buena dinámica en la que están inmersos. Sin Messi y sin Cristiano Ronaldo, sí, pero con el peso a cuestas de la historia. Vuelve la madre de todas las batallas y Madrid y Barça llegan con las espadas en alto, aunque el clásico se presenta esta vez descafeinado, sin el lesionado Karim Benzema y con el líder con 15 puntos de ventaja sobre el eterno rival, con un partido más.

El Real Madrid aterriza en el clásico con la misión de dejar vista para sentencia la Liga. El equipo de Carlo Ancelotti es el más regular en lo que va de temporada y ha ido dando dentellada a dentellada mordiscos a un trofeo que lleva levantando desde la primera vuelta del campeonato. El técnico del Real Madrid ha conseguido armar un grupo que ya no se acuerda de las viejas glorias del pasado y en el que emergen nuevos actores principales. Tanto es así, que un triunfo ante el eterno rival podría servir de broche de oro liguero a un año casi plácido. Ganar en el Bernabéu al conjunto de Xavi Hernández significa dar un golpe encima de la mesa, aumentar una ventaja ya cómoda sobre los perseguidores y recalcar un mensaje que ya dejaron claro en el Camp Nou (1-2). A día de hoy los blancos mandan.

Para lograr ese triunfo que deje la Liga casi empaquetada, Ancelotti no podrá contar sin embargo con Benzema ni con Ferland Mendy. El delantero francés no pudo terminar el último compromiso liguero contra el Mallorca y este sábado causó baja definitiva a causa de sus molestias en el sóleo de la pierna izquierda. El máximo goleador del Real Madrid y de la Liga no podrá ser la punta de lanza del líder contra el Barça. En defensa, para paliar la ausencia de Mendy, Nacho podría ser su relevo para frenar las internadas de Dembélé. El trío Modric-Casemiro-Kroos tendría una vez más la manija y arriba Vinicius y Asensio serían fijos, a la espera de quién sería el tercer miembro del tridente de ataque. Rodrygo, Hazard, Jovic e incluso Valverde, para ganar músculo, se disputan un puesto en el once ante la ausencia del '9', que suma más de un tercio de los goles del Madrid este curso.

Rearmado con Xavi

No será un partido sencillo para los de Ancelotti. El Barça ya no es ese equipo sin confianza que se vio devastado por el eterno rival en la primera vuelta en el Camp Nou. Xavi ha conseguido rearmar a los culés en torno a las señas de identidad que tradicionalmente han existido en la entidad catalana. La presión adelantada, el juego de posición o la continua movilidad de todo el frente de ataque regresan al Bernabéu con la idea de reverdecer viejos laureles. El Barça se ha levantado y 2022 da buena fe de ello, con 23 puntos logrados de los últimos 27 en juego. No hay mejor momento para llegar a Madrid y proclamar en la capital: «Hemos vuelto». Es el momento idóneo para cerrar una herida que ya dura demasiado. Son cinco derrotas consecutivas contra los blancos. Demasiadas para una afición que todavía tiene en el recuerdo reciente grandes actuaciones en Chamartín, como el 2-6 de 2009 o el 0-4 de 2015.

Para acabar con la mala racha ante el Real Madrid, Xavi podrá contar con toda la columna vertebral que se impuso al Galatasaray en Estambul. El técnico azulgrana recupera a Dani Alves, no inscrito en la Europa League, aunque no podrá contar con los lesionados Sergiño Dest, Balde, Sergi Roberto, Umtiti y Ansu Fati. Serán las únicas ausencias en un equipo que contará con Piqué pese a las molestias que ha sufrido en las últimas semanas y en el que la incógnita está en el concurso de Gavi en el tridente de ataque para sumar una pieza más en la medular. Gavi podría acompañar a Dembélé y Aubameyang por delante de un centro del campo ya asentado con Busquets, Pedri y Frenkie de Jong y que tratará de dominar la partida contra Casemiro, Kroos y Modric. Buena parte del éxito blaugrana pasa por esa parcela del terreno de juego.

