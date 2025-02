Modric, un año más en el Madrid, «con la ilusión y ganas del primer día» El veterano jugador croata firma su renovación y cumplirá once temporadas en el equipo con el que ya ha ganado 20 títulos

Amador Gómez Madrid Miércoles, 8 de junio 2022, 13:57 | Actualizado 18:40h.

Luka Modric seguirá un año más en el Real Madrid y disfrutará de su undécima temporada en el equipo blanco, las mismas que cumplieron como futbolistas otros mitos del club como Alfredo Di Stéfano, Vicente del Bosque o Roberto Carlos. El centrocampista croata, el segundo jugador en activo del Real Madrid con mayor número de títulos (20), solo superado por Karim Benzema (22) una vez que se ha despedido del equipo Marcelo (25), firmó este miércoles la renovación de su contrato por una temporada más, hasta 2023, por lo que Modric continuará defendiendo la camiseta del Real Madrid con 37 años.

El futbolista más veterano en la historia del Real Madrid en conquistar cinco Copas de Europa -Alessandro Costacurta y Paolo Maldini consiguieron el repóker con mayor edad con el Milan en 2007-, aseguró en su cuenta de Instagram tras firmar su continuidad «en el mejor club del mundo» que sigue «con la ilusión y las ganas del primer día». «Tengo la misma ilusión y ganas de seguir dándolo todo y ganando cosas», aseguró anteriormente a través de un vídeo grabado por él mismo en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, delante de la Decimocuarta, colocada este mismo martes por Florentino Pérez en la sala de juntas del centro de entrenamiento de la entidad.

«Estoy muy feliz de seguir en el Real Madrid vistiendo esta camiseta. Han sido diez temporadas cumpliendo el sueño de vestirla», subrayó el jugador balcánico, que llegó al club blanco en el verano de 2012 procedente del Tottenham y tan solo costó 35 millones de euros. Petición expresa de José Mourinho para afrontar el técnico portugués su tercera y última temporada en el banquillo merengue, la progresión de Modric ha sido imparable, hasta formar parte del indiscutible mejor centro del campo de Europa en la última década, junto a Casemiro y Kroos, con el croata como cerebro y piedra angular del equipo más laureado del planeta.

La figura del pequeño Modric no ha dejado de agigantarse, con la consecución de cinco Champions, tres Ligas, una Copa del Rey, tres Supercopas de Europa, cuatro Supercopas de España y cuatro Mundiales de clubes, además de ganar en 2018 el Balón de Oro y el premio The Best de la FIFA que reconoce al mejor futbolista del mundo. Hasta ahora, son ya 436 partidos los que ha disputado con el Real Madrid, a solo dos de Cristiano Ronaldo, para convertirse, hasta el momento, en el quinto jugador extranjero que más veces que defendido la camiseta del equipo, tras Benzema, Marcelo, Roberto Carlos y el delantero portugués.

Su récord de asistencias

Con 36 años, cumplidos el pasado 9 de septiembre, y con un despliegue físico sorprendente, Modric ha cerrado una de las mejores campañas de su carrera, y su renovación, que estaba apalabrada incluso antes del parón navideño, fue celebrada este miércoles por sus compañeros de vestuario. No solo por todo lo que el croata aporta en el terreno de juego, sino también por su personalidad y carácter. «Leyenda», escribió el joven Vinicius, retuiteando el breve comunicado oficial del Real Madrid en el que se anunció una continuidad garantizada por el propio Modric tras la conquista de la Decimocuarta en París.

El Real Madrid quería escenificar con Modric su renovación tras la segunda jornada de la nueva edición de la Liga de Naciones. Por ello, dos días después de ser titular con su selección en Croacia ante Francia y antes de jugar contra Dinamarca, regresó a la capital de España para estampar, durante un acto privado junto a Florentino Pérez, su firma hasta junio de 2023. Sin embargo, ya no se puede garantizar que sea el último contrato del croata con los blancos.

Durante el que, en principio, debería ser su penúltimo curso con el Real Madrid, Modric no solo se ha convertido en uno de los únicos 19 futbolistas con al menos cinco Copas de Europa -Paco Gento tiene seis-, sino que ha vuelto a ofrecer cátedras de fútbol y ha formado parte del equipo ideal de la Champions 2021-2022. También ha firmado su mejor marca de asistencias (diez), entre ellas, la espectacular y decisiva que dio a Rodrygo en la vuelta de cuartos de final ante el Chelsea y que llevó a la prórroga la eliminatoria en el Bernabéu.