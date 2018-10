Real Madrid Lopetegui: «El fútbol nos devolverá todo lo que nos está quitando» Julen Lopetegui durante el partido ante el Levante / AFP El técnico blanco insistió en el «esfuerzo bárvaro» del equipo ante el Levante y apuntó hacia «las cosas adversas del fútbol» para justificar la mala suerte de cara a portería MELISA CABALEIRO Madrid Sábado, 20 octubre 2018, 16:03

La derrota del Real Madrid ante el Levante pone punto y final a la racha de 13 partidos sin perder como local. Las intentonas del equipo de Julen Lopetegui no fueron suficientes. Dos goles muy tempraneros por parte de un rival que salió muy enchufado al partido, dos tantos blancos anulados por el VAR, y tres disparos al larguero arrebataron los tres puntos a un equipo que lleva ya cinco encuentros sin conocer el triunfo. Para Julen Lopetegui, en el fútbol «se dan cosas adversas» pero el equipo ha merecido ganar el partido «de forma clara y rotunda». «El fútbol no siempre lo gana quien lo merece, sino quien marca más goles», añadió el preparador.

Un Lopetegui confiado en que los buenos resultados llegarán, pese a esta mala racha. «Tenemos que creer e insistir. El fútbol nos devolverá todo lo que nos está quitando», indicó. «El equipo ha hecho un esfuerzo bárvaro. El equipo ha buscado soluciones de todo tipo pero el gol no ha entrado. Lo único que podemos hacer es trabajar, insistir. Las cosas van a cambiar y las haremos cambiar», expresó el de Asteasu. Se mostró correcto al hablar del VAR, al que calificó como «justo». «Las acciones del VAR son justas. Los errores conviven con el fútbol y habrá que evitarlos. El resultado debería ser otro pero es el que es», dijo.

Además, el técnico recalcó la multitud de ocasiones del equipo durante el encuentro, a pesar de que lo importante sean «los goles». «Los números valen muy poco en el fútbol, valen los goles. Pero hemos tirado 34 o 35 veces a portería, 14 entre los tres palos, 2 goles anulados y 19 córners. Hemos atacado mucho y bien pero han sucedido cosas extrañas. Prácticamente con un tiro a portería ibamos 0-2. Las dinámicas son arrebatadoras y cambian a través de acertar en la portería contraria y ganando partidos», respondió Lopetegui.

Tras el varapalo, el técnico vasco tiene como prioridad levantar el ánimo de los jugadores, por la dura semana que espera al equipo: el Victoria Plzen en Champions y después el Barça en el Camp Nou. «Lo que me preocupa es levantar a los chicos porque en tres días tenemos un partido de Champions», afirmó. Así mismo, quiso agradecer a los aficionados su comportamiento y se mostró seguro en el hecho de continuar al frente del equipo. «Quiero agradecer a los aficionados. El comportamiento ha sido espectacular. Han creído hasta el final y nos han acompañado en ese intento de remontada. La dinámica se va a revertir y vamos a darles alegrías», afirmó. «Yo me encuentro con más ánimos que nunca, creo más que nunca en el equipo, por el esfuerzo que ha hecho. Sin embargo, me he encontrado a un vestuario triste, sabiendo la injusticia que el fútbol ha tenido con nosotros, pero con ganas de revancha», sentenció el preparador.