360 millones para el Real Madrid por el nuevo Bernabéu

Óscar Bellot Madrid Jueves, 19 de mayo 2022, 19:04 | Actualizado 19:55h. Comenta Compartir

El nuevo Santiago Bernabéu elevará el músculo económico del Real Madrid a dimensiones nunca antes vistas. El club que preside Florentino Pérez ha rubricado un acuerdo estratégico con la firma de inversión Sixth Street y con Legends, una compañía especializada en gestión de recintos y experiencias 'premium' para organizaciones deportivas y organización de grandes eventos, que inyectará 360 millones de euros a la entidad de Concha Espina y convertirá al remodelado y faraónico estadio de Chamartín en referente mundial del ocio y del entretenimiento.

La histórica alianza a tres bandas, que fue refrendada el miércoles por la junta directiva del Real Madrid como paso previo a su anuncio oficial en la jornada de este jueves, proporcionará al Real Madrid un maná de dinero que el club que encabeza Florentino Pérez podrá destinar a las áreas que considere, incluyendo la plantilla. A cambio, Sixth Street adquiere el derecho a participar en la explotación de determinados nuevos negocios del estadio Santiago Bernabéu durante un período de veinte años. Por su parte, Legends aportará su experiencia y conocimiento en la operación de grandes estadios y centros de ocio, permitiendo optimizar la gestión del coliseo del Paseo de la Castellana, según informa el club en su web.

El Real Madrid considera que la transformación del Santiago Bernabéu, que podrá acoger eventos y espectáculos de todo tipo, «supondrá un antes y un después» en la historia del club de Chamartín. «Esta alianza con Sixth Street y Legends, referentes mundiales en sus actividades, será fundamental para proporcionar experiencias únicas en un estadio donde se podrán organizar múltiples eventos durante todo el año», señala la entidad merengue, que se felicita por haber remachado un acuerdo que apuntala su objetivo de «seguir incrementando de forma muy significativa los ingresos del estadio tanto por eventos deportivos como de todo tipo».

Eventos de todo tipo

No hay que olvidar que uno de los elementos clave del nuevo estadio será el gran invernadero subterráneo que permitirá la retirada del terreno de juego cuando no se disputen partidos y su conservación en condiciones óptimas y perfecto estado para ser utilizado de nuevo cuando marque el calendario, de forma que en los días en que no se celebren encuentros el recinto podrá ser empleado para acoger congresos y convenciones, ferias, conciertos, eventos de moda e incluso partidos de tenis o baloncesto, entre otros deportes. El propósito del Real Madrid es explotar el estadio los 365 días del año, lo que incrementará de forma exponencial los recursos que venía generando hasta ahora.

Además, el recinto, que ocupará un espacio de casi 66.000 metros cuadrados, contará con diversas zonas de restauración, entre las que destaca un 'skybar' en lo alto del estadio con espectaculares vistas de la capital española.

La remodelación del Santiago Bernabéu, que concluirá a lo largo de este año, contaba con un presupuesto inicial de 575 millones de euros, pero la necesidad de acometer obras no previstas anteriormente, especialmente la construcción de ese enorme invernadero, llevó al club a suscribir en diciembre del pasado año un préstamo de 225 millones de euros con JP Morgan y Bank of America, a un plazo de 27 años y con un interés fijo de 1,53%, que no tendrá que empezar a pagar hasta mediados de 2024.