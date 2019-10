Jornada 10 La Liga de la clase media Los jugadores del Granada celebran uno de los goles en la victoria al Barça. / Reuters El campeonato español y la Bundesliga, los más igualados de la gran Europa JOSÉ MANUEL ANDRÉS Madrid Viernes, 25 octubre 2019, 14:25

«La Liga está bonita, divertida e igualada porque todos lo equipos compiten mejor defensivamente, eso seguro. Nadie tiene mucho más que el resto». Lo dijo Diego Pablo Simeone en la rueda de prensa previa al Atlético-Athletic y es un hecho empírico. La Liga sigue tendiendo hacia una igualdad creciente. Después de una época marcada por el pulso entre el Barça de Messi y el Real Madrid de Cristiano Ronaldo, en la que los dos colosos del fútbol español rozaron recurrentemente los cien puntos e incluso llegaron a superar la centena de unidades, los pinchazos de azulgranas y blancos ante rivales téoricamente débiles han vuelto a ser recurrentes, como lo eran en la etapa previa al dominio con puño de hierro del argentino y del portugués, dos extraterrestres capaces de rozar los cincuenta goles por campaña liguera.

Con un cuarto del campeonato consumido, Barça y Madrid comandan la clasificación. Cierto, pero no menos que lo hacen con hasta otros cuatro equipos a tres o menos puntos de distancia. Que el Granada, un recién ascendido, se eleve tras nueve jornadas a la tercera plaza, a sólo dos puntos del liderato, habla a las claras de la competitividad de la Liga. De hecho, los nazaríes ya consiguieron doblegar en Los Cármenes a los azulgranas, que también perdieron en San Mamés frente al Athletic y no pasaron del empate en su visita al Sadar para enfrentarse a Osasuna, otro equipo procedente de Segunda. Por su parte, el Madrid naufragó en Son Moix ante el Mallorca, el tercero de los equipos que ascendieron la pasada campaña, y no pasó del empate en la visita del Valladolid al Santiago Bernabéu. Más previsibles resultaron los empates blancos en el Estadio de la Cerámica ante el Villarreal y en el derbi madrileño frente al Atlético en el Metropolitano.

Con todo ello, el Barça suma 19 puntos, uno más más respecto a la temporada pasada a estas alturas, mientras que el Madrid acumula 18, hasta cuatro más. No obstante, esta Liga no ha hecho sino confirmar la tendencia de la anterior, cuando tras la jornada 9 también seis equipos se encontraban en un pañuelo de tres puntos de distancia, con el Espanyol y el Alavés como revelaciones y el todavía Madrid de Julen Lopetegui séptimo pero a sólo cuatro del liderato. Retrocediendo hasta la campaña 2017-18, cuando Cristiano Ronaldo aún vestía de blanco, el Barça sumaba 25 puntos en 9 jornadas y los madridistas 20, dos más que ahora pese a que no hicieron un buen campeonato.

En 2018 se encuentra el punto de inflexión de esa Liga bipolar. De hecho, mientras que los dos grandes llevan dos temporadas seguidas llegando a la décima jornada con menos de veinte puntos, en las diez campañas precedentes sólo se quedaron una vez por debajo de esa veintena: en la 2016-17 el Barça, con 19, y en la 2012-13 el Madrid, cuando sumaba 17. También el Atlético, que suma 16 puntos, los mismos que la pasada campaña, está en mínimos en la etapa Simeone, pues a estas alturas alcanzó 18 o más puntos en todas las campañas completas del argentino al frente de los colchoneros hasta la 2018-19.

Debate

Los datos sugieren un debate. ¿La razón de esta igualdad se encuentra en un descenso del potencial de los grandes, o por contra reside en un aumento de la competitividad del resto de equipos de la Liga? A tenor de lo ocurrido la pasada temporada en la Champions, cuando el campeonato español cedió a la Premier un trono que venía ocupando durante un lustro, parece cierto que Barça y Madrid han bajado el listón. El equipo azulgrana por las decepciones de fichajes como Ousmane Dembélé o Philippe Coutinho y los problemas físicos de pilares como Messi o Suárez, y el blanco por el adiós de Cristiano Ronaldo, estilete de una etapa dorada del club en Europa y el hombre que pulverizó todos los registros goleadores de la historia del club.

Sin embargo, también es cierto que el nivel de la clase media del campeonato es alto. Lo demuestra el buen rendimiento continental de clubes como el Sevilla, dueño y señor de la Europa League en los últimos años con hasta cinco títulos, o de un Valencia que fue capaz de alcanzar las semifinales del segundo torneo europeo la pasada temporada. Más aún el hecho de que un Villarreal en apuros por evitar el descenso en el torneo doméstico fuese capaz de llegar a cuartos de la Europa League la pasada campaña y de que el Espanyol tenga muchas opciones de alcanzar la fase eliminatoria esta temporada pese a estar penúltimo en Liga.

Sólo la Bundesliga presenta una igualdad semejante a la de la Liga entre los grandes campeonatos del fútbol europeo, pues hasta cinco equipos están separados por sólo un punto tras ocho jornadas de un torneo que suele dominar el Bayern de Múnich con puño de hierro. La Premier League, sinónimo de grandes inversiones y hegemónica en Europa en el último curso, tiene un líder destacado en el Liverpool de Klopp, que acumula 25 puntos en nueve jornadas, seis más que el Manchester City de Guardiola, el único que parece poder competir por el título con los 'Reds'. En la Serie A italiana, donde la Juventus suma ocho 'Scudettos' consecutivos, la lucha por el liderato ya sólo es un asunto entre la 'Vecchia Signora', líder con 22 puntos en ocho jornadas, y el Inter de Antonio Conte, al acecho con 21. Por último, en la Ligue 1 francesa el París Saint-Germain ya despega tras un comienzo dubitativo y es primero con 24 puntos en diez jornadas, ya a cinco del Nantes, que parece a años luz de poder inquietar al equipo capitalino en su plácido camino hacia el título.