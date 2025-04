Lewandowski, sancionado con tres partidos

daniel panero Miércoles, 16 de noviembre 2022, 13:53 | Actualizado 16:55h. Comenta Compartir

Revés importante para el Barça. Robert Lewandowski fue sancionado con tres partidos por el Comité de Competición, una por la doble amarilla que vio en el duelo ante Osasuna en El Sadar y dos más por el gesto que hizo en referencia a Jesús Gil Manzano, tocándose la nariz, que ha sido considerado como una desconsideración hacia el árbitro del partido.

«Una vez expulsado y cuando se dirigía hacia la salida del campo, el jugador realizó dos veces un gesto de desaprobación de la decisión arbitral, consistente en llevarse el dedo a la nariz, y apuntando después con el pulgar hacia el árbitro. Cuando se disponía a abandonar el terreno de juego, repitió de nuevo el gesto mirando hacia el árbitro asistente Nº 1 y delante del cuarto árbitro», reza textualmente el acta arbitral del partido.

El delantero polaco, referencia indiscutible del ataque azulgrana, dejará a su equipo sin uno de sus pilares en un tramo de temporada muy exigente, en el que tras el parón de la competición de clubes por el Mundial de Qatar el conjunto de Xavi afrontará el siempre caliente derbi de Barcelona ante el Espanyol como local, para visitar luego al Atlético en el Metropolitano, uno de los desplazamientos más complicados de la Liga, y abordar a continuación el encuentro frente al Getafe en el Camp Nou, pues el exigente encuentro liguero frente al Betis en el Benito Villamarín de la jornada 17 se aplaza por la disputa de la Supercopa de España en Arabia Saudí.

No es el único sancionado culé tras la importante pero sufrida victoria en Pamplona, pero sí el único castigo que tendrá consecuencias reales, pues al ya retirado Gerard Piqué Competición le impone cuatro partidos por «insultos, ofensas verbales y actitudes injuriosas» a Gil Manzano, al que abordó en la retirada de jugadores y trío arbitral a los vestuarios en el descanso y al que según el acta del partido, insultó ya en el túnel. «¿Has visto qué córner nos has pitado? Eres el árbitro que más nos ha jodido con diferencia. ¡Es una puta vergüenza, me cago en tu puta madre!», cita textualmente Gil Manzano sobre las palabras del central azulgrana.