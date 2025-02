El TAD ratifica la sanción de tres partidos a Lewandowski El Barça acata la decisión y no recurrirá, por lo que el delantero polaco se perderá los duelos ante Atlético de Madrid, Getafe y Girona

Malas noticias para el Barça. El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) ratificó este miércoles la sanción de tres partidos que se le impuso a Robert Lewandowski por su expulsión en el partido disputado frente a Osasuna el pasado 8 de noviembre, correspondiente a la decimocuarta jornada de Liga.

De esta forma, el delantero polaco se perderá los choques de su equipo frente al Atlético de Madrid (8 de enero), Getafe (22 de enero) y Girona (29 de enero), puesto que el Barça decidió acatar la decisión y no recurrirá de nuevo a la justicia ordinaria en busca de otra medida cautelar como la que permitió al punta disputar el derbi frente al Espanyol del pasado sábado.

Una polémica vía que llevó al Espanyol a solicitar la impugnación por alineación indebida de ese partido celebrado el día de Nochevieja en el Camp Nou y que se resolvió con empate a uno.

La entidad perica argumentó que la presencia del atacante de Varsovia, posible después de que el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 2 de Madrid le concediese la cautelar, ponía en riesgo la integridad de la competición. «Antes del inicio del encuentro el club avisó de buena fe tanto al árbitro del partido, Sr. Mateu Lahoz, como a la propia RFEF acerca de la presencia en el once rival del futbolista Robert Lewandowski, que debía cumplir sanción tras su expulsión por doble amarilla en la anterior jornada del campeonato nacional», indicó el Espanyol en el comunicado con el que dio cuenta de su decisión de impugnar el partido, donde incidía en su opinión de que la alineación de Lewandowski representaba una «flagrante injusticia» que «pone en riesgo» la esencia de la Liga y que dicha «injusticia» se sustentaba «en una resolución apresurada y con carencias jurídicas evidentes».

No afecta a Copa ni Supercopa

Pese a ello, Xavi Hernández mostró en la previa del duelo copero con el Intercity su esperanza en poder contar con Lewandowski para el enfrentamiento liguero del domingo ante el Atlético. «Sí, confío que pueda jugar contra el Atlético de Madrid», aseveró el preparador egarense. Algo que finalmente no ocurrirá, después de que el Barça optase por no plantear más batalla. Cabe recordar que la sanción no afecta ni a la Copa del Rey ni a la Supercopa de España.

Lewandowski fue expulsado en el minuto 31 del choque que enfrentó al Barça con Osasuna en El Sadar en la última jornada de Liga disputada antes del parón motivado por el Mundial de Qatar. El polaco, que había visto ya la amarilla en el minuto 11, recibió una segunda cartulina rebasada la media hora de partido y abandonó el césped llevándose un dedo a la nariz, lo que fue interpretado por el Comité de Competición como un gesto de desprecio al árbitro de aquel envite, el extremeño Jesús Gil Manzano. Por ese motivo, se le impusieron dos partidos de sanción que se añadieron al derivado de su expulsión.

El Barça alegó que Lewandowski solo había mostrado «su descontento con el trato recibido» y el delantero aseguró que el gesto iba dirigido a Xavi Hernández, pero tanto el Comité de Apelación como el Tribunal Administrativo del Deporte desestimaron ese argumento, por lo que el club que preside Joan Laporta acudió al Tribunal Central Contencioso de Madrid, que concedió la cautelar. Ahora el TAD se refrenda en su posición y Lewandowski deberá cumplir íntegra la sanción.