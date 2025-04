Lewandowski se da un baño de masas en el Camp Nou

Guardiola sobre Bernardo Silva, objetivo azulgrana: «No seré yo quien frene su deseo»

«Me encantaría que Bernardo Silva se quedase aquí, pero tiene un deseo y yo no soy alguien que frene los deseos de la gente. Es un jugador muy especial, pero no sé qué va a pasar», respondió este viernes Pep Guardiola, técnico del Manchester City, cuando se le preguntó por el centrocampista portugués objetivo del Barça para esta misma temporada, al igual que el lateral izquierdo del Chelsea Marcos Alonso. «El deseo del jugador es lo más importante y yo quiero lo mejor para los jugadores», insistió el técnico catalán del City, cuando Bernardo Silva quiere fichar ya por el Barcelona. El internacional luso podría costar alrededor de 70 millones de euros al club azulgrana, y para que llegase a la entidad culé tendría que salir del club Frenkie de Jong. Un traspaso del centrocampista neerlandés sí permitiría al Barcelona acometer la contratación de Bernardo Silva en este mercado que se cierra el día 31.

Bernardo Silva tiene contrato con el City hasta 2025 y no será sencillo su fichaje por el Barça, pero Guardiola ya ha reconocido que la intención del portugués es no continuar en el conjunto de Mánchester, cuando él solo quiere en su plantilla jugadores comprometidos con su proyecto. Al Barça, por tanto, se le abre la puerta con Bernardo Silva, después de habérsele cerrado para el lateral derecho la de César Azpilicueta, renovado por el Chelsea. Procedente del club londinense el Barcelona sí espera cerrar en los próximos días el fichaje de Marcos Alonso y, después de haber presentado al Athletic una oferta insuficiente por Iñigo Martínez (15 millones) rechazada por el club vasco, intentará dar salida a Frenkie de Jong y Memphis Depay para que Bernardo Silva pueda recalar en la Ciudad Condal. Por el momento, el Barça ha fichado, aparte de a Lewandowski, a Christensen, Kessié, Raphinha y Koundé, pero no ha concluido con el capítulo de altas y bajas.