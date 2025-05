Lewandowski se pone a cien

Robert Lewandowski puso el domingo el broche de oro a una temporada redonda. El punta polaco anotó dos goles en la victoria del Barça en San Mamés ... por 0-3 y sobrepasó el centenar de goles como azulgrana. Lo ha logrado en apenas 147 partidos y demostrando que su voracidad de cara a portería es resistente al paso del tiempo. A sus casi 37 años -los cumplirá en el próximo mes de agosto-, nadie es capaz de mover la silla a un delantero que también está dejando su huella en la Ciudad Condal.

Y es que Lewandowski ha terminado esta temporada con todas las dudas que pudiera haber en torno a su rendimiento. Ha disputado 52 partidos y ha marcado 42 goles, unas cifras que le sitúan como el máximo goleador azulgrana este curso y unos registros que le permiten pulverizar los de los dos cursos anteriores, en los que logró 33 y 26 dianas, respectivamente. «Después de la lesión necesitaba algo de tiempo para regresar. Como equipo hemos ganado títulos y eso para mí es lo importante», afirmó el ex del Bayern al ser preguntado por el único bache que ha tenido esta temporada, una lesión que le ha impedido llegar a la recta final del curso con opciones de conseguir un nuevo Trofeo Pichichi.

La puntería de Lewandowski está fuera de toda duda y lo saben en las oficinas del Barcelona, donde no esperan encontrar un refuerzo en la punta de ataque que pueda garantizar las cifras del punta polaco. No en vano, Lewy se ha situado con apenas tres temporadas en el Top 20 histórico de delanteros azulgranas y ya tiene a tiro a jugadores como Neymar (105), Luis Enrique (108), Rivaldo (130) o Eto'o (130), mientras que más difícil parece llegar a un podio en el que están Luis Suárez (198), César (230) y, sobre todo, Messi (672).

Un día más en la oficina

Lewandowski ha brillado esta temporada y lo ha hecho además dentro de un sistema que requiere un gran despliegue físico. La presión adelantada de Flick, la necesidad de salir de posición y a la vez de estar en el área han marcado las obligaciones para un punta que ha sabido estar a la altura del reto, algo que no es nuevo en su carrera. Suma catorce cursos consecutivos marcando al menos 25 goles y ya suma 635 dianas y 165 asistencias en una carrera de éxito que parece no tener fin. A sus 37 años suma y sigue y en el Barça no ven con claridad en el mercado un relevo capaz de hacer el trabajo rutinario que hace el de Varsovia.