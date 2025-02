Sin Lewandowski no hay paraíso

Daniel panero Domingo, 1 de enero 2023, 10:55 | Actualizado 15:52h. Comenta Compartir

El Barcelona no pudo pasar del empate el sábado ante el Espanyol y lo hizo en un partido en el que coleccionó infinidad de ... ocasiones, pero en el que no estuvo certero de cara a portería. Robert Lewandowski tuvo la pólvora mojada y ante la falta de efectividad del punta polaco no emergió ninguna figura para ocupar ese rol y sentenciar un encuentro que finalmente se terminó escapando. Sin el ex del Bayern de Múnich no hay paraíso.

«Hemos bajado el ritmo, el empate es culpa nuestra, son errores sobre todo de efectividad. Has de sentenciar. El Espanyol firmaba llegar con 1-0 a los últimos 10 minutos. Cuando no eres efectivo pueden pasar estas cosas. Hoy perdemos dos puntos», aseguró Xavi Hernández en la rueda de prensa posterior al partido de su equipo frente al conjunto perico. Minutos antes, los suyos habían cuajado un choque de más a menos en el que dominaron el juego y generaron hasta 21 remates, de los cuales solo seis fueron entre palos. Esa falta de puntería fue la que lastró a un equipo que llegaba imparable después de cinco victorias consecutivas, pero que volvió a dar muestras de una posible dependencia de Lewandowski. Y es que el ex del Bayern no tuvo su mejor día. Entró en la convocatoria a última hora después de que el Tribunal Central Contencioso de Madrid le concediera la cautelar por la expulsión que sufrió ante Osasuna, pero terminó pasando desapercibido. Trató de asociarse con Raphinha y Ansu Fati, sus dos socios en ataque, pero una y otra vez terminó en la jaula que Diego Martínez tenía preparada para él con Calero, Cabrera y Sergi Gómez, tres futbolistas que se convirtieron en su sombra a lo largo de los noventa minutos que disputó. Noticia Relacionada Jornada 15 El Espanyol le estropea el fin de año al Barça DANIEL PANERO Ante la poca presencia de Lewandowski en el choque al Barça le faltaron soluciones. Ansu Fati no estuvo acertado y por momentos pareció acusar la exigencia física de tener que ayudar una y otra vez al lateral ante las internadas de Óscar Gil. «Le ha faltado efectividad, estará más acertado el próximo día», reconoció Xavi. Tampoco fue el día de Raphinha, mucho más participativo pero sin soluciones para encontrar a Lewy e incapaz de asistir a los jugadores que llegaban desde la segunda línea como Frenkie de Jong o Gavi. Incertidumbre para los próximos partidos El Barça se apagó en ataque cuando no apareció el futbolista que suma en Liga 13 tantos y que ha participado en 17 de los 34 goles que ha hecho el equipo. Lewandowski 'no estuvo' en el derbi y tampoco estará, o eso parece, en los próximos partidos si finalmente se cumple la sanción que arrastra desde el encuentro ante Osasuna. Xavi deberá buscar soluciones para que el equipo no la pague con jugadores como Ferran Torres o Ansu Fati, que podrían ejercer de falso 9, o incluso con la presencia de Memphis Depay que estuvo en la convocatoria ante el Espanyol pero que no tuvo minutos ni siquiera cuando los suyos se volcaron a por la victoria en la recta final del encuentro.

