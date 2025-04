Lewandowski tiene cuerda para rato

Robert Lewandowski ha recuperado la pólvora. El punta polaco ha dejado atrás las dudas con las que terminó la pasada temporada y poco a poco ... ha ido pareciéndose a ese delantero que arrolló en el Bayern de Múnich y que empezó como un ciclón su etapa en el Barcelona. En lo que va de temporada ha marcado seis goles en los siete partidos que ha disputado, números que demuestran que a sus 35 primaveras todavía tiene cuerda para rato y que es una vez más el líder anotador del equipo de Xavi.

«Es cuestión de acierto, pero ya llegarán los goles», dijo Xavi en varias ocasiones en la recta final de la temporada pasada al ser preguntado por la falta de puntería de Lewandowski. El técnico de Tarrasa se encontró a un jugador totalmente diferente tras la disputa del Mundial de Catar. De ver puerta con facilidad y deslumbrar en el inicio liguero, el de Varsovia pasó a ser una isla, un jugador que no tenía sintonía con el resto de jugadores del equipo sobre el terreno de juego y que notaba jornada a jornada como sus cifras, esas que siempre le habían dado la razón, se resentían.

Esa versión de Lewandowski hizo sonar las alarmas y todo saltó por los aires con un toque de atención del jugador al proyecto este verano. «A veces me faltan apoyos y no jugamos con suficientes jugadores de ataque», dijo en unas declaraciones que eran un claro dardo a Xavi tras la Liga del 'unocerismo'. Y no le faltaba razón. Su técnico había modificado el clásico 4-3-3 culé por un 4-4-2 asimétrico en el que él había perdido por el camino socios y en el que había quedado a merced de un equipo que en demasiadas ocasiones se perdía en un sinfín de posesiones excesivamente largas.

Noticia relacionada Remontada épica del Barça ante el Celta

Esa deriva que tanto hizo peligrar muchos partidos que el Barça jugó en el alambre ha sido corregida esta temporada gracias a la posición de Joao Félix. El luso es el nexo del equipo con el punta polaco y se ha convertido en el socio ideal para que el 9 vuelva a exhibir su mejor versión. Él fue quien encontró al ariete en el partido contra el Amberes el pasado martes y el que volvió a desatascar el duelo contra el Celta con un pase exquisito que el ex del Bayern no desaprovechó para iniciar la remontada exprés que sirvió para sumar tres nuevos puntos en Liga.

Su conexión con Joao Félix le ha servido para redondear un buen inicio de temporada. «Se siente muy bien, con un gran estado de confianza y nos ha dado goles vitales en la remontada», dijo Xavi al ser preguntado por su gran momento. No es para menos, tras no marcar ante Getafe y Cádiz en el comienzo, se ha desatado con dianas frente a Villarreal, Osasuna, Betis, Amberes y Celta por partida doble. Hasta seis goles en los últimos cinco partidos que demuestran que es él quien lleva la voz cantante en un equipo que ha elevado sus prestaciones en ataque.

Un grupo que acompaña

Otra de las facetas que a Xavi más le preocupaban la temporada pasada era la de encontrar jugadores que dieran un paso al frente en el apartado goleador y que acabaran con la dependencia que el equipo tenía del acierto de Lewandowski. Esa tarea, por el momento, se ha resuelto. El ex del Bayern ve portería, pero también lo están haciendo otros jugadores a los que Xavi siempre ha pedido un paso al frente como Ferran Torres, Frenkie de Jong, Gavi o Raphinha, y nuevos refuerzos como Joao Cancelo o Joao Félix. Los dos futbolistas portugueses han deslumbrado en ataque en este inicio de curso y son parte importante de un equipo que ya no se conforma con los triunfos por la mínima que coleccionó el pasado año.