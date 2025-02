Lewandowski se apunta a la lucha por el Pichichi

Robert Lewandowski ha vuelto y mira al Pichichi. El punta polaco cuajó este lunes contra el Valencia en el Lluis Companys su mejor partido ... de la temporada, guio al Barcelona al triunfo por 4-2 y se despachó con tres goles que le sitúan con 16 dianas en lo que va de campeonato y con el trofeo de máximo goleador a tiro. Ya está a solo tres tantos de Artem Dovbyk, máximo anotador, a falta de cinco jornadas, un reto solo al alcance de uno de los mejores goleadores de todos los tiempos.

«Solo llevo 16 goles», afirmó Lewandowski este lunes tras el triunfo del Barcelona sobre el Valencia. El punta polaco se sintió satisfecho tras el hat-trick, pero mostró, una vez más, que sigue sin tener una alegría completa. Y es que 16 dianas son pocas para un jugador que ha marcado más de 20 goles en once de sus últimas trece temporadas como profesional. Lewy quiere más y el triplete contra los che le ha puesto los dientes largos para una batalla para la que, a priori, ya estaba descartado.

Y es que el trofeo Pichichi está mucho más cerca para él de lo que se esperaba. Atrás quedan las marcas meteóricas de Messi y Cristiano Ronaldo, dos jugadores habituados a anotar 30, 40 y hasta 50 goles. Este año es un galardón mucho más terrenal y eso ha provocado que los candidatos se multipliquen. En este momento reina Dovbyk con 19 goles y por detrás aparece un ramillete de jugadores que podrían darle caza. Sorloth (17), Bellingham (17) o el propio Lewandowski (16) están a tiro de piedra y llegan a la recta final de la competición con opciones.

Lanzado en la recta final

La gran baza de Lewandowski para meterse en esta pelea es su estado de forma. En 2024, el ex del Bayern de Múnich ha dejado atrás los problemas físicos que arrastraba y se ha puesto manos a la obra para arreglar una temporada que estaba siendo más que discreta. Cuajó una gran eliminatoria contra el Paris Saint-Germain en Champions y en Liga se ha reenganchado con ocho goles en los últimos diez partidos que ha disputado, una marca que si se asemeja a su mejor versión en Alemania y que hace pensar que todavía le queda cuerda para rato. «Solo empezaré a pensar en irme cuando sienta que ya no estoy en mi mejor condición física y sienta dolor. Pero no siento eso ahora», reconoció esta semana en una entrevista en el diario Bild.

Este arreón ha hecho que vuelva a ser un jugador determinante para el Barcelona. Sus goles ya han supuesto 17 puntos para el equipo de Xavi esta temporada. Ningún otro jugador en toda la Liga alcanza este registro. Ni siquiera Bellingham (14), Borja Mayoral (14) o el pichichi Dovbyk que, pese a sus 19 goles, apenas ha supuesto diez puntos para el Girona.