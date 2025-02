El Espanyol gana por la mínima en casa del Levante

EFE Valencia Domingo, 27 de octubre 2019, 07:16 | Actualizado 18:16h. Comenta Compartir

El Levante recibe al Espanyol con el objetivo de alargar la crisis de su rival, que a pesar del cambio de entrenador no ha logrado revertir su mala racha, y también conseguir un triunfo para resarcirse de su discreto rendimiento mostrado en Sevilla hace una semana.

El Levante, que no pierde en su estadio desde el 10 de marzo de 2019 cuando cayó por 0-2 ante el Villarreal, está cómodamente situado en la undécima plaza, aunque con apenas una ventaja de dos puntos respecto a la zona de descenso a Segunda división.

El entrenador del Levante, Paco López, tiene las bajas por lesión de Oier y Toño y dejó fuera de la lista de convocados por decisión técnica a Duarte, Vukcevic e Iván López.

El técnico valenciano todavía no se ha decantado por un once definitivo y no ha repetido alineación durante la presente campaña. Tampoco lo hará contra el Espanyol, ya que Clerc ocupará el hueco del lesionado Toño, y Postigo y Coke tienen opciones de entrar en defensa.

Con Radoja asentado como acompañante de Campaña en la medular, Paco López podría recuperar para la formación titular al macedonio Enis Bardhi, mientras que una semana más Roger y Mayoral pelean por formar el ataque con Morales.

Paco López podría optar también por mantener el sistema 1-4-3-3, lo que provocaría que Morales actuara en una de las bandas y que solo hubiera sitio para un delantero.

El Espanyol llega al Ciutat de Valencia después de obtener el primer triunfo de la etapa Pablo Machín contra el Ludogorets búlgaro en la Liga Europa, una victoria que debe impulsar la confianza del cuadro blanquiazul para que solucione sus urgencias en LaLiga.

El conjunto perico es penúltimo en la clasificación de Primera división. Todo el vestuario tiene claro que la prioridad es la competición doméstica, por más que ilusione a todos los estamentos el torneo continental. Obtener un buen resultado ante el rival granota es imperativo para salir de la zona roja.

Para conseguirlo, el entrenador, Machín, compuso un once inicial con numerosos cambios frente al Ludogorets, el jueves. El técnico confía en que los jugadores no acusen excesivamente el cansancio y poder plantear así un equipo de garantías. El compromiso es máximo.

Gestionar el estado anímico y físico del grupo, que aterrizó el viernes a las cuatro de la madrugada en Barcelona, es clave para este próximo encuentro. De hecho, en la presente temporada, el Espanyol siempre ha perdido los partidos que ha disputado después de participar en la Liga Europa, un escenario que está obligado a cambiar.

El club dará la lista de convocados esta tarde, después del entrenamiento en la Ciudad Deportiva. De todos modos, el preparador blanquiazul recupera a los futbolistas Naldo y Pedrosa, ya que ambos han superado un proceso vírico estomacal que les impidió participar en Bulgaria.

En las cinco últimas visitas del Espanyol al Levante, es balance para los catalanes es de tres empates (2018-19, 2017-18 y 2014-15) y dos derrotas (2015-16 y 2013-14). Los equipos de Machín le tiene tomada la medida al Levante en Primera, ya que han sumado tres victorias y un empate.

Salvo en los

Con esta derrota, el Levante, al que

El encuentro se decidió en un

El partido dio comienzo

Así fue hasta el ecuador de la primera mitad, momento en el que

Lo hicieron en

Levante Oier, Coke (Miramón, m.82), Vezo, Cabaco, Clerc, Rochina (Borja Mayoral, m.62), Campaña, Radoja, Hernani, Roger (Sergio León, m.62) y Morales. 0 - 1 Espanyol Diego López, Víctor Gómez, Naldo, Bernardo, David López, Pedrosa (Didac, m.70), Víctor Sánchez, Marc Roca, Darder (Granero, m.85), Ferreyra (Campuzano, m.76) y Vargas. Gol 0-1, m.39: Bernardo.

Árbitro: González Fuentes (comité asturiano). Amonestó por el Levante a Clerc y por el Espanyol a Naldo, Víctor Gómez y Campuzano.

Incidencias: partido de décima jornada de Liga disputado en el estadio Ciutat de València ante 19.000 espectadores.

En los minutos que restaban para el descanso,

El técnico local,

Así entró en el encuentro en su cuarto de hora final, sin que el Levante, con

El Levante apenas se acercó a la meta espanyolista y cuando lo hizo

Al final los