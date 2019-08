Jornada 2 El Atlético, a romper la maldición de Butarque Desde que el Leganés está en Primera División, el conjunto de Simeone ha cosechado tres empates en el feudo pepinero JONAY ANTÓN Madrid Domingo, 25 agosto 2019, 00:11

Nuevo reto para el Atlético de Madrid y para Simeone. Tras ganar al Getafe en la jornada inicial buscará su segunda victoria consecutiva y de paso romper la maldición que tiene cada vez que juega en el Estadio Municipal de Butarque en la máxima categoría, donde ha cosechado tres empates (0-0, 0-0 y 1-1) en sus tres visitas. De hecho es una de las plazas donde Simeone no ha conseguido ganar como entrenador colchonero. Las otras son el Camp Nou, Montilivi, El Sardinero y Son Moix.

Para quebrar el maleficio, hay un hombre que parece destinado para ello. Es Álvaro Morata, que se enfrenta a su víctima favorita. El delantero le ha hecho al conjunto del sur de la capital cuatro goles, los mismos que al Inter de Milán y a la Real Sociedad. Asimismo, el atacante se perdió el entrenamiento del jueves pero está disponible y será de la partida junto a Joao Félix, debido a la baja de Diego Costa. «Se está recuperando para volver lo más fuerte posible. Es probable que esté listo para la semana que viene», afirmó el técnico en la rueda de prensa. Simeone también quiso valorar a Mauricio Pellegrino y a su rival. «Es un entrenador inteligente, que prepara bien los partidos pero nosotros llevaremos el partido adonde más nos convenga», afirmó de forma positiva el Cholo.

En la zona defensiva destaca la baja del brasileño Renan Lodi, que fue expulsado frente al Getafe y cuyo lugar lo ocupará Mario Hermoso, que no juega en la posición de lateral izquierdo desde que estaba en la cantera del Real Madrid, aunque ante el Getafe disputó en ese puesto los minutos finales. Además, Savic ha arrastrado molestias durante toda la semana y es duda hasta última hora. En caso de no poder estar disponible, Felipe, el ex del Oporto, podría debutar de manera oficial con la elástica rojiblanca ocupando el lugar del montenegrino.

Mientras, el Leganés, que empezó con derrota en la primera jornada frente al Osasuna, buscará en casa sus primeros puntos de la temporada. Aunque para muchos fue un resultado sorprendente, las sensaciones no fueron del todo negativas y el equipo pepinero espera repetir el mismo juego que realizó en la segunda parte en el partido inaugural.

Además, el conjunto local querrá aprovechar que su campo es maldito para el Atlético de Madrid. Un factor psicológico que no convence de ninguna manera a Mauricio Pellegrino. «Los antecedentes no sirven de nada, cada partido es diferente», afirmó el técnico blanquiazul. Eso sí, apeló al factor del público, aspecto que considera fundamental para sacar adelante toda la temporada. «Ojalá el ambiente de Butarque sea como el del otro día», recalcó.

La alineación presentará algunas novedades por obligación. La expulsión de Óscar Rodríguez obliga al entrenador argentino a buscar un relevo que probablemente sea José Manuel Arnaiz. En la portería es baja de última hora Iván Cuéllar, por lo que Juan Soriano ocupará su lugar. Además, siguen en la enfermería tanto Alexander Szymanowski como Fede Varela.

Como dato curioso, en este partido se enfrentan los únicos dos entrenadores argentinos de LaLiga. En el duelo personal, cosechan un balance de una victoria para cada uno y tres empates.

- Alineaciones probables:

Leganés: Soriano, Rosales, Bustinza, Tarín, Siovas, Jonathan Silva, Rubén Pérez, Eraso, Arnáiz, Braithwaite y En-Nesyri.

Atlético de Madrid, Oblak; Trippier, Savic o Felipe, Giménez, Hermoso, Koke, Thomas, Saúl, Lemar, Joao Félix y Morata.

Árbitro: De Burgos Bengoetxea (C. Vasco).

Estadio: Butarque.

Hora: 19.00 horas – Movistar LaLiga1