Choque de rocas en el Estadio de Gran Canaria

Óscar Bellot Madrid Viernes, 26 de enero 2024, 17:28 | Actualizado 19:06h.

Tras una semana de incesante ruido a cuenta de los arbitrajes, el Real Madrid visita Las Palmas con el propósito de volver a centrar el foco en la pelea por la Liga. Los blancos, a un punto del Girona pero con un partido disputado menos que el líder, disponen de otra ocasión para meterle presión al equipo de Míchel, que jugará el domingo en Balaídos. Pero para lograr su objetivo, el conjunto de Carlo Ancelotti deberá vencer en el Estadio de Gran Canaria. Un recinto donde se estrelló el Atlético y estuvo a punto de tropezar también el Barça, salvado por un penalti que Gündogan convirtió en el descuento.

García Pimienta ha convertido al cuadro insular en una de las grandes revelaciones del campeonato al ser capaz de maridar el fútbol asociativo que el técnico catalán aprendió en La Masia con una fortaleza defensiva que le ha permitido a Las Palmas erigirse en la segunda escuadra menos goleada de Primera. Solo le mejora en dicha faceta el Real Madrid, que precisa recuperar el carácter rocoso para volver a meter miedo.

«Intentaremos sacar lo mejor de nosotros en un partido que puede ser complicado porque Las Palmas juega muy bien al fútbol. Toca muy bien, defiende bien y será exigente. Tenemos la motivación de volver a jugar a nuestro mejor nivel después de unos partidos un poco así», señaló Carlo Ancelotti en la previa. El técnico italiano subrayó que el Real Madrid redondeó grandes actuaciones en el apartado defensivo durante los meses de noviembre y diciembre, pero admitió que sus pupilos han perdido fiabilidad a la hora de proteger la portería en sus cuatro últimos encuentros.

El Real Madrid acredita un balance de trece goles recibidos en los 20 choques de Liga que ha afrontado hasta la fecha, pero ha encajado diez tantos en sus cuatro apariciones más recientes entre todas las competiciones. Kepa vio pulverizado tres veces su marco por el Atlético en la semifinal de la Supercopa de España y Lunin recibió cinco dianas en su doble aparición frente al Barça en la final de ese torneo celebrado en Riad y contra el Atlético en los cuartos de final de la Copa del Rey. La cuenta la completó Kepa con las dos estocadas que le propinó el Almería al vasco en un litigio cuyo eco todavía resuena.

«Tenemos que volver a la solidez que teníamos antes, estando un poco más concentrados y contundentes atrás», razonó Carletto, que confirmó la titularidad de Lunin este sábado pero eludió poner fin a una bicefalia que está haciendo mella en los dos cancerberos.

La vida sin Bellingham

El preparador de Reggiolo, que respondió a Joan Laporta rechazando que la Liga esté «adulterada» y le recordó al presidente del Barça el enorme descrédito que supone el 'caso Negreira', tiene la ausencia por sanción de Bellingham. El inglés tampoco participó en el encuentro ante Las Palmas de la primera vuelta ya que el técnico prefirió darle descanso entonces y ofrecerle una oportunidad para reivindicarse a Brahim. El malagueño se salió aquel día y vuelve a ser el favorito para suplir al todocampista de Stourbridge, por más que Ancelotti apuntase también este viernes a la posible entrada en el once de Joselu.

El fulgor del británico resulta cegador, pero lo cierto es que a su equipo no le ha ido nada mal cuando no ha estado sobre el césped. Bellingham se ha perdido cuatro partidos –dos de Liga, uno de Champions y otro de Copa del Rey- y el Real Madrid siempre salió airoso. El balance, cuatro victorias con un saldo de trece goles a favor y solo dos en contra, alienta a los blancos de cara al duelo con Las Palmas.

«Engañaría si dijera que tenemos más opciones de ganar si no está Bellingham. Si algo tienen los grandes clubes es que no ponen excusas«, señaló al respecto García Pimienta, que pasa de polémicas porque quiere disfrutar del gran momento por el que atraviesa su equipo. Con 31 puntos en su casillero, el cuadro insular acecha los puestos europeos y su técnico está convencido de que la mejor forma de sacar algo positivo frente al Real Madrid es jugarle «de tú a tú». «El encuentro pasa por nosotros tener personalidad y hacer todas las cosas buenas para que el Real Madrid no tenga la opción de tener la pelota y atacar más veces», arguyó.

-Alineaciones probables:

Las Palmas: Valles, Suárez, Herzog, Mármol, Cardona, Perrone, Javi Muñoz, Kirian, Munir, Sandro y Moleiro.

Real Madrid: Lunin, Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy, Brahim, Valverde, Kroos, Modric, Rodrygo y Vinicius.

Árbitro: Soto Grado (Comité Riojano).

Hora: 16:15 h.

Estadio de Gran Canaria.

TV: Movistar LaLiga.