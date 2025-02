Laporta: «El Madrid está haciendo un ejercicio de cinismo que no aceptamos» El presidente del Barça vuelve a atacar al club blanco en una entrevista en la que asegura que no destituirá a Xavi antes de final de temporada

Joan Laporta redobla su estrategia de ataque frontal contra el Real Madrid en relación a la postura blanca sobre el 'Caso Negreira'. «El Real Madrid está haciendo un ejercicio de cinismo que no es aceptable. No se están portando bien. El juez del 'caso Negreira' ha ampliado el período de instrucción a instancias del club. Como el Madrid se personó, les permiten solicitar al juicio que extienda el periodo de instrucción. Como llevan un año sin encontrar nada porque no hemos hecho nada, piden esto ahora», lamentó el presidente del Barça, que confirma así el distanciamiento institucional entre los dos grandes clubes del fútbol español, hasta hace no tanto uña y carne a cuenta del impulso de la Superliga.

De esta reciente sintonía parece quedar poco, tal y como demuestra una nueva carga de Laporta contra el club blanco en una entrevista con RAC1, en la que además reafirmó su voluntad de no destituir a Xavi Hernández antes del final de temporada porque «no se lo merece». El presidente culé explicó que no habla con Florentino Pérez desde la Supercopa de España en Arabia Saudí. «De esto (petición de extender la instrucción del 'caso Negreira') no hablamos todavía porque no había sucedido. Sí hablamos de la Superliga», aclaró el dirigente culé en relación a ese último encuentro, tirante a tenor de las circunstancias.

Laporta también criticó abiertamente a Real Madrid TV. «Si tienen decencia, no entiendo cómo pueden hacerlo. Lo que hace Real Madrid TV es una vergüenza. Barça TV nunca hizo este tipo de propagandismo. El Comité de Árbitros o la Federación deberían entrar. Por ello piden la ampliación de la instrucción, que sigan bajo la lupa y puedan seguir con esas cosas. Mira el día del Almería, una vergüenza y van diciendo que ayudan al Barça. Estamos muy enfadados», dijo el dirigente, que ahondó en el 'caso Negreira', destacando que «es goloso para los medios».

«Lo de la compra de árbitros no se ha demostrado, y hemos aportado la documentación de todos los años que se están juzgando. Confío, en este caso, en la justicia. Era una asesoría técnico-arbitral. Los 23 árbitros que han comparecido han dejado claro que Negreira no tenía ninguna decisión en los árbitros. Soy abogado y el Barça saldrá absuelto porque la realidad es que nunca hemos comprado árbitros y habrá que resarcirse de esta campaña orquestada, no solo por el Madrid, también por LaLiga, en la que aún estoy dentro», añadió.

Por otro lado el máximo mandatario del club azulgrana admitió que la entidad deberá tener «un punto de suerte» para reengancharse a la Liga, en la que se encuentra a diez puntos del líder, el Real Madrid, y valoró que cuenta con una «plantilla para ganar al Nápoles» en los octavos de final de la Liga de Campeones en una eliminatoria «muy importante». «La plantilla es para estar mejor que donde estamos. Hemos tenido lesiones de jugadores clave para nuestro sistema como Pedri, Ter Stegen, De Jong o Gavi. El equipo, que ganó la Liga con cierta autoridad y estaba llamado a no estar a estas alturas a diez puntos del primero, se ha resentido. No era lo previsto y estamos trabajando en enderezar la situación», explicó.

Respecto a la relación con Xavi Hernández, el dirigente declaró que, si otro técnico distinto al de Tarrasa estuviera en la situación actual, lo hubiera destituido y no habría adoptado esta fórmula, pero cree que en la situación actual es lo mejor para el Barça y «puede funcionar». Y, en este sentido, añadió: «Xavi es honesto para, si no funciona, decirnos lo que nos quiera decir». El presidente del club catalán explicó que no se planteó «en ningún momento» destituir al técnico porque «tenía contrato» y «siempre» lo han querido como entrenador. «Quiero que Xavi continúe hasta final de temporada con esta fórmula que hemos adoptado. Es lo mejor para esta temporada», aseguró.

Preguntado por el futuro entrenador del Barcelona, Laporta respondió que delega esta cuestión en el director deportivo, Deco, pero sí concreto que «las posibilidades están bastante acotadas» a «un entrenador con cierta trayectoria», a menos que el club tome «una decisión más imaginativa». Con todo, Laporta explicó que el mexicano Rafa Márquez, técnico del filial azulgrana, no está descartado: «Rafa se está formando en la casa, conoce a los jugadores que están subiendo, y esto es un activo que él tiene. Cuando digo que la estructura deportiva estaba preparada para emergencias me refería a esto».