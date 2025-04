Dembélé, un problemón para Xavi

daniel panero Martes, 1 de febrero 2022, 13:17 | Actualizado 19:35h. Comenta Compartir

El mercado de invierno ha llegado a su fin y el Barcelona no ha conseguido cumplir con una de sus principales tareas, dar salida a Ousmane Dembélé. El extremo galo rechazó primero todas las propuestas que llegaron de la Premier League, después la carta de libertad ofrecida por el club culé y decidió finalmente de forma unilateral cumplir su contrato. Esa opción deja a Xavi Hernández con un quebradero de cabeza de difícil solución. El técnico de Tarrasa debe elegir entre mantener el órdago y dejar en la grada al jugador lo que queda de curso o reintegrar a un futbolista diferente capaz de generar desequilibrio y ayudar a los culés a lograr sus objetivos.

«Ha querido quedarse. No tiene sentido. No es bueno para él ni para el club. Es de difícil comprensión su postura. Lo tenemos en la plantilla. Ya me dirás. Pensamos que tiene un acuerdo con otro club, así nos lo han insinuado», afirmó Joan Laporta este martes en rueda de prensa respecto a la continuidad de Ousmane Dembélé. El presidente culé entró de lleno en la polémica suscitada por el galo en el último día de mercado después de que el jugador no aceptara las diferentes propuestas del Barça y tampoco lo hiciera con las que llegaron 'in extremis' de equipos como el Manchester United, el Chelsea o el Tottenham, clubes que querían incorporar al jugador en esta misma ventana de fichajes.

Esas propuestas no satisficieron a un Ousmane Dembélé que finalmente decidió agotar el compromiso que le une al Barcelona hasta el próximo 30 de junio, momento en el que ya se podrá incorporar a otro equipo y asegurarse así una jugosa prima de fichajes y un mejor contrato. Ese club podría ser el Paris Saint Germain. El equipo de Mauricio Pochettino ya cuenta los días que restan para decir adiós a Kylian Mbappé rumbo al Real Madrid y podría rellenar su vacío con un jugador que llegaría a coste cero y que esperan reflotar tras su convulsa etapa en el Barcelona.

La decisión de Dembélé da continuidad al pulso que se vive en el Barcelona desde principios de enero. Tanto Mateu Alemany, director deportivo del club, como Xavi dejaron claro que no contaban con el jugador y que debía renovar o buscar una salida. Esa disyuntiva no sentó bien al futbolista, que acusó al club de «chantaje». Fue el inicio de un terremoto que llevó al francés a la grada y a la entidad catalana a acelerar todas las opciones de mercado para dar acomodo al francés antes del 31 de enero. Finalmente no se ha logrado y ahora la pelota está en el tejado de Xavi, que cuenta además con las incorporaciones en ataque de Ferran Torres, Adama Traoré o Aubameyang, todo un rompecabezas si decide contar con Dembélé.

Aubameyang ya se entrena

No es oficial su fichaje, pero si oficioso. Pierre Emerick Aubameyang estuvo este martes a las órdenes de Xavi en la Ciutat Esportiva Joan Gamper a la espera de que se cierren los últimos flecos para ser de forma definitiva nuevo jugador del Barcelona. El delantero gabonés rescindió su contrato con el Arsenal antes del cierre de mercado y eso le permite retrasar su llegada al club que preside Laporta más allá del plazo. El fichaje, no obstante, es inminente.

La llegada de Aubameyang cierra un mercado exitoso para el Barcelona en el apartado de llegadas. Xavi pidió gol y verticalidad y sus órdenes se han cumplido con los fichajes de Adama Traoré para el extremo y Ferran Torres y Aubameyang para mejorar la pegada del equipo. El gabonés aterriza en el Camp Nou después de un curso convulso en el que ha pasado de ser fundamental en el Arsenal a ser apartado por Mikel Arteta por problemas de indisciplina. Antes de ese percance en diciembre sus números eran de siete goles y dos asistencias en 15 partidos, unos guarismos a los que el Barça se agarra en lo que queda de temporada para contar por fin con un ariete de garantías.