La lesión de Lamine Yamal agrava los males del Barça

Daniel Panero Madrid Lunes, 16 de diciembre 2024, 14:06 | Actualizado 18:05h. Comenta Compartir

A perro flaco todo son pulgas. Que se lo digan al Barcelona. El conjunto que dirige Hansi Flick despidió el domingo con un varapalo tremendo ante el Leganés y se despertó en la mañana del lunes con la baja confirmada de Lamine Yamal. El flamante Golden Boy estará fuera de los terrenos de juego entre tres y cuatro semanas por una «lesión de grado 1 del ligamento intertibio-peroneo anterior» en su tobillo derecho, tal y como informó el club azulgrana a través de un comunicado.

El parte médico mostrado por el Barça confirma lo que fue un secreto a voces a lo largo de todo el partido contra el conjunto pepinero. Lamine Yamal se torció el tobillo en el minuto 15 tras un lance con Neyou y desde ese preciso instante se le pudo ver sobre el césped del Lluis Companys con muchas dudas, incluso pidiendo el cambio antes del descanso y con menos descaro del habitual. Pese a ello, Flick decidió continuar con él en el terreno de juego y solo le retiró en el minuto 74, cuando ya era evidente que no estaba siendo tan desequilibrante como en otras ocasiones.

La decisión del técnico alemán, asistido a pie de campo por Marcus Sorg, traerá cola, más aún después de que su asistente confirmara en rueda de prensa que la decisión que prevaleció fue la del jugador, de apenas 17 años. «Lamine decidió que estaba bien y que podía seguir jugando. ¿Si está bien? No lo sé, hay que esperar», aclaró el germano en una respuesta que deja abierta la posibilidad de que el discurrir de los minutos sobre el césped hubiera podido agravar la situación del tobillo derecho del joven futbolista.

Noticia relacionada El Leganés deja tocado al Barça

La lesión de Lamine Yamal ocurrió tras un lance con Neyou, pero no es la primera vez esta temporada que se queda en el dique seco por problemas en esa misma zona. El pasado mes se perdió los compromisos contra la Real Sociedad y el Celta en la Liga, así como el duelo en Champions contra el Brest y los de España frente a Dinamarca y Suiza. La dolencia en aquella ocasión fue también en el tobillo derecho y la ausencia del jugador fue el germen de una crisis en el Barça que todavía dura, con apenas un triunfo en los últimos seis partidos ligueros.

El Atético y la Supercopa, en el horizonte

Lamine Yamal estará fuera de los terrenos de juego entre tres y cuatro semanas y se perderá un compromiso tan importante como el que el Barcelona disputará el próximo sábado contra el Atlético de Madrid en el Lluis Companys, con el liderato en juego. Está por ver si podría llegar a tiempo para la Supercopa de España que se jugará en Arabia Saudí a partir del próximo 8 de enero, y por el camino, Lamine Yamal se perderá también la eliminatoria de Copa del Rey contra el Barbastro. Incluso podría regresar para finales de enero, cuando el calendario se recrudece con el regreso de la Champions.

La baja de la perla azulgrana puede agravar aún más los problemas de Flick a la hora de sacar a su equipo del bache que atraviesa. Ante el Leganés los azulgranas se encontraron con un rival que taponó los pasillos centrales y que ofreció los carriles centrales como única vía para llegar al área. Ante esta situación, el Barça se obcecó con un sinfín de centros laterales que fue incapaz de ganar Robert Lewandowski y con una falta de imaginación alarmante, que hasta hace muy poco era impensable en el líder del campeonato liguero.

En esa tesitura Lamine Yamal es de los pocos jugadores capaces de ofrecer algo diferente y de cambiar el partido por sí solo. Lo ha hecho este curso con hasta cinco goles y nueve asistencias en Liga, unos guarismos que no miden por sí solos el respeto que infunde entre sus rivales, llegando incluso a recular ante la cantidad de recursos que atesora el extremo.

Flick no tendrá esa posibilidad en los próximos encuentros y se tendrá que apañar con un banquillo que hasta ahora no ha funcionado en ese rol. El germano ha probado en esa demarcación a Raphinha, que no ha llegado a brillar tanto este año como en el otro perfil, y a Ferran Torres y Fermín López, dos jugadores que no llegaron a alcanzar las cotas de Lamine Yamal. De esa dupla, no obstante, saldrá el encargado de hacer que el Barça no eche de menos a uno de sus jugadores más diferenciales.

Temas

Lamine Yamal