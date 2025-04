Lamine Yamal derriba la puerta del Barça

Lamine Yamal es la sorpresa más agradable del Barcelona en las tres primeras jornadas de Liga que se han disputado. El joven extremo, de apenas ... 16 años, ha aprovechado a la perfección la marcha de Dembélé y la ausencia de Raphinha por sanción para irrumpir en el equipo culé y demostrarle a Xavi y a todo el fútbol español que las expectativas que había en torno a su figura no eran desmesuradas. Ante el Villarreal fue determinante y su desparpajo le valió el aplauso de una grada que promete no olvidar su nombre.

«Mis expectativas son muy grandes. No es titular por capricho del entrenador. Su toma de decisión casi siempre es la correcta y espero que esté muchos años en el Barça porque puede marcar una época. Le veo preparado para jugar, me sorprende la edad que tiene», aseguró Xavi a la conclusión del triunfo de su equipo contra el Villarreal. El técnico catalán se deshizo en elogios hacia Lamine Yamal, la última gran promesa salida de la inagotable fábrica de talento que es La Masia.

Y es que minutos antes Yamal había sido el jugador capaz de reinar en la locura de La Cerámica. El partido se rompió, entró en una fase de intercambio de golpes, y fue ahí cuando apareció la frescura del futbolista nacido en Mataró. Ensanchó el terreno de juego tal y como le pide siempre Xavi, no paró de ofrecerse y pasó a convertirse en una auténtica pesadilla para Alfonso Pedraza, incapaz de frenar la chispa de un extremo con las pilas todavía recién estrenadas. Yamal asistió en el gol de Gavi que inauguraba la cuenta, estrelló un balón en la cruceta con la diestra y fabricó la jugada, disparo a la madera incluido, que terminó con el tanto a placer de Robert Lewandowski.

Su exhibición no pasó desapercibida para nadie. Xavi decidió retirarle del terreno de juego a un cuarto de hora para la conclusión y recibió la ovación de los aficionados culés desplazados y de parte de un Estadio de La Cerámica que había visto ante sus propios ojos la irrupción de un chaval que puede ser importante en el futuro del fútbol español, algo que él se toma con la naturalidad propia de una persona de 16 años. «No tengo miedo. Intento jugar al fútbol, que es lo que se me da bien. Intento aprovechar las oportunidades que me da el míster, se lo agradezco mucho y ahí voy para adelante», comentó tras el pitido final al recibir su primer MVP en un partido de la Liga.

Ferran Torres también gana enteros

Fue el día de Lamine Yamal, pero también de Ferran Torres. Si la irrupción del de Mataró ha sido meteórica, la del punta valenciano ha sido justo lo contrario, paso a paso. El ex del Manchester City trabajó de forma infatigable durante las vacaciones y regresó a Barcelona como un tiro. Su estado físico ha llamado la atención y su rendimiento ha ido creciendo hasta el punto de que Xavi considera que cada vez está más cerca de ganarse un sitio que antes no tenía. «Tiene ambición y ganas. Se lo cree. Tiene claro que quiere triunfar en el Barça, así que me alegro mucho por él. Es humilde y hoy nos iguala un partido que estaba complicado. Ya dije que era un ejemplo», aseguró el técnico de Tarrasa tras el duelo ante el Villarreal.

Y es que Ferran ha conseguido esta temporada recuperar su idilio con el gol, ese que fue tan importante para que el Barça pagara más de 50 millones de euros al City. Fue el máximo anotador del equipo en la pretemporada con tres dianas y ya en Liga ha sumado dos dianas más en los apenas 32 minutos que ha disputado. «Merece más minutos», dijo Xavi tras el encuentro ante el Cádiz y está ganando, junto a Yamal, la batalla a Ansu Fati y Abde, más discretos en este arranque de temporada.