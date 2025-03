Koeman: «Pido para Xavi el apoyo que yo no tuve»

daniel panero Jueves, 28 de abril 2022, 13:27 | Actualizado 19:32h. Comenta Compartir

Ronald Koeman rompió este jueves su silencio tras la salida del Barça el pasado mes de octubre y lo hizo para lanzar dardos al equipo culé. «Cuando me fui, el Barcelona estaba a ocho puntos. Ahora está casi al doble», afirmó el neerlandés en la presentación de la Koeman Cup by Fundación Sportium. El futuro seleccionador de los Países Bajos sacó pecho de su etapa en la Ciudad Condal, pero pidió al mismo tiempo respaldo para Xavi Hernández. «Yo no tuve apoyo por parte del club, espero que él sí lo tenga», reconoció.

Seis meses han pasado desde que Ronald Koeman se despidiera del banquillo del Barcelona, tiempo suficiente para que el neerlandés haya visto con perspectiva la evolución que ha vivido un equipo que ha cambiado de entrenador y que ha realizado varios fichajes. «Seguramente ha mejorado en unas cosas, ha fichado tres delanteros. Cuando me fui, el Barcelona estuvo a ocho puntos y ahora casi al doble. No es bueno comparar y no hace falta mentir, si pierdes los últimos partidos en casa es por algo. Esta es la realidad hoy en día del Barcelona», aseguró.

Koeman aparece en escena en el momento más delicado del Barcelona desde la llegada de Xavi Hernández. Los culés han dinamitado todas las opciones de dar caza al Real Madrid en la Liga, han caído en la Europa League y han sumado dos pinchazos ligueros en casa frente a Cádiz y Rayo. Pese a ello, considera que el entrenador de Tarrasa es el idóneo para reflotar a su exequipo. «Eso quiere decir que cambiar un entrenador no siempre es algo que te garantiza mejorar. No quiero hacer ninguna crítica, lo único que pido es apoyar a Xavi. Es la situación porque un entrenador no es el único culpable. No he tenido el apoyo máximo de un presidente y espero que haya aprendido de esto y le apoye a él. Es una leyenda, muy buen entrenador y poco culpable de que el Barcelona esté en esta situación», añadió.

La etapa de Koeman en Barcelona duró apenas quince meses, un lapso suficiente para verse inmerso en un club convertido en una montaña rusa. Desde la crisis económica a la deportiva, pasando por los problemas en la junta directiva. El neerlandés lo vivió todo, pero se lo toma con humor. «Puedo escribir un libro, nos pasaron muchas cosas. Tema covid, falta de presidente durante un tiempo, no poder fichar los jugadores que queríamos, el fair play financiero, sin Leo Messi de un día para otro, sin Griezmann el último día de mercado…», enumeró.

Koeman no dejó pasar la ocasión para mandar recados a Joan Laporta. El máximo mandatario de la entidad culé y el técnico mantuvieron una relación tensa en los últimos meses en Can Barça, algo que el neerlandés no olvida. «Digo las cosas a la cara y espero lo mismo de los demás. El presidente me dejaba dudas. Off the record decía no sé si sigue, tenemos dudas. Hay que hablar claro hacia adentro, pero hacia afuera defender al entrenador. Si no apoyas a tu entrenador, aún es más complicado».

Peor que Xavi

Las cifras que utiliza Koeman para defender su gestión en la presente temporada son reales pero también es cierto que no se sostienen en la comparativa con las de Xavi. Con el neerlandés en el banquillo, el Barcelona sumó este curso en Liga 15 de los 30 puntos posibles, o lo que es lo mismo, el 50%. Sus números son peores que los de su sucesor. El de Tarrasa ha disputado 63 puntos y ha conseguido 46, con un bagaje de 14 victorias, 4 empates y tres derrotas, lo que le permite tener un 73% de puntos.