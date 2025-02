Los jóvenes lideran la Liga

La temporada que comienza este jueves será una de las campañas con más expectación de los últimos tiempos, con Mbappé, Lamine Yamal, el nuevo Girona, ... Nico Williams y su Athletic... Tras la espectacular Eurocopa con España, Lamine Yamal está alcanzando cotas que hace años que no se veían. Ya es el futbolista más valioso menor de 20 años y todo hace indicar que crecerá aún más este curso.

Es el principal aliciente para ver partidos del Barca, se sea o no aficionado culé. Además de Lamine Yamal, los azulgranas cuentan con una gran camada de futbolistas de La Masia. Pau Cubarsí y Fermín López han sido gratas sorpresas, descubrimientos que se suman a Gavi, Pedri o Balde.

El Real Madrid tampoco se queda corto con jóvenes a los que seguir la pista. Obviando los casos de Jude Bellingham, Vinicius o Rodrygo, la afición blanca confía en Arda Güler y Endrick. Con 19 años, el turco ha firmado una gran Eurocopa, siendo el mejor de su selección y marcando un golazo en su primer partido contra Georgia. La pasada temporada pudo destacar en los pocos minutos que jugó, llegando a marcar un gol por hora de juego. Este año el fichaje más caro del verano en el Real Madrid es Endrick. El brasileño, de 18 años, ha llegado levantando muchas expectativas, recordando a futbolistas de su país tan prematuros como Pelé o Ronaldo Nazário.

El Madrid y el Barcelona no son los únicos que cuentan con futbolistas jóvenes que lideran sus proyectos. Valencia, Sevilla o Athletic son otros equipos en los que los canteranos son los principales referentes. En Mestalla, Javi Guerra o Christian Mosquera son los pilares en el once de Rubén Baraja y ya han llamado la atención de clubes importantes. En Bilbao, Nico Williams es la referencia, pero la camada de 2003 de Lezama con Beñat Prados y Unai Gómez no se queda atrás.

Más cantera

En Sevilla la situación no es muy diferente. El momento económico no es el mejor y la cantera ha dado un paso adelante. Isaac Romero se echó el equipo a la espalda en el tramo final de la temporada pasada y, junto a Juanlu Sánchez y Kike Salas, pelea por devolver al conjunto hispalense a donde le corresponde. En la delantera, Romero contará con un nuevo compañero, Gerard Fernández, de 21 años, más conocido como Peque, que llega al Sevilla tras firmar una gran temporada con el Racing en Segunda, donde marcó 18 tantos.

En el Benito Villamarín cuentan con un diamante en bruto como Assane Diao, que cumple 19 años el próximo mes. Su irrupción, junto a la de Johnny Cardoso, de 22 años, fue una de las noticias más positivas del curso pasado y Manuel Pellegrini no dudó en darle muchos minutos. También destacan Pablo Barrios en el Atlético, Alberto Moleiro en Las Palmas o Ilias Akhomach en el Villarreal.

También será, sin embargo, un campeonato en el que habrá notables ausencias. Desde la del Pichichi de la Liga de la pasada campaña, Artem Dovbyk, a leyendas como Toni Kroos o Iker Muniain.