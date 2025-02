El Atlético vuelve a las andadas aunque gana en el alambre

Ignacio Tylko Madrid Viernes, 11 de marzo 2022, 00:20 | Actualizado 23:17h. Comenta Compartir

Después de encadenar tres victorias ligueras consecutivas y recuperar la zona Champions con dos puntos de ventaja sobre el Betis, el Atlético recibe al Cádiz en uno de esos partidos trampa que generan desconfianza entre los colchoneros. El próximo duelo de Champions en Old Trafford distrae y las bajas se acumulan, pero, para no repetir errores, el ejército cholista debe tener presente el recuerdo reciente de la derrota ante el Levante que hizo saltar definitivamente las alarmas en la zona noble del Metropolitano.

Se agarran los colchoneros a su mejor momento del curso, que coincide con la recuperación para la causa de Joao Félix, autor de cuatro goles en los últimos cuatro encuentros. Ante los amarillos estará acompañado en punta por Griezmann, que regresa a la titularidad después de 15 partidos. Se le vio ya mucho mejor al francés en el Benito Villamarín, con más chispa y menos temor a una nueva recaída de la lesión muscular postraumática que le produjo una dura entrada de Carvajal en el derbi del pasado 12 de diciembre.

Sin Correa, lesionado, y con Luis Suárez carne de banquillo en las últimas jornadas, el Principito debe ser pieza clave. En total, siete bajas: los defensas Mario Hermoso, Wrsaljko y Wass, los centrocampistas Kondogbia y Lemar y los delanteros Correa y Cunha. Vuelven al once Savic, tras cumplir sanción y superar una leve sobrecarga muscular, y Koke, cuya ausencia por lesión en tres partidos coincidió, paradójicamente, con el mejor momento del Atlético.

En teoría, el duelo del Wanda no es de la dramática Liga por la permanencia del Cádiz, pero ese triunfo sonado de los levantinistas en feudo rojiblanco eleva la moral a la tropa de Sergio González. Desde la llegada del técnico catalán en sustitución de Álvaro Cervera, el conjunto amarillo solo ha perdido uno de sus siete partidos de Liga y está ya a solo un punto del Granada, primer equipo en zona de salvación.

Llega reforzado el Cádiz por ese triunfo clave ante el Rayo (2-0), su primera victoria del curso en el Nuevo Mirandilla. Ante los franjirrojos, Sergio volvió al sistema clásico 4-4-2 y se dejó de experimentos fallidos con tres centrales. Causa baja el extremo Iván Alejo, sancionado por acumulación de amonestaciones y sustituido por Perea o Rubén Sobrino.También causan baja por lesión el centrocampista chileno Alarcón, el extremo Salvi y el delantero rumano Florin Andone.

No lo mereció porque no fue mejor que el Cádiz, más bien todo lo contrario, pero a cuatro días de visitar al Manchester United el Atlético fue más contundente y encadenó por primera vez en esta Liga cuatro victorias que le consolidan en zona Champions, por encima incluso del Barça pero con dos partidos más. Ha cambiado la dinámica de los resultados, pero esta vez la victoria no estuvo acompañada de buen juego. Ganaron los madrileños una cita clave pero volvieron a las andadas, con nervios, dudas, desajustes defensivos y el pecado del conservadurismo cuando los goles de Joao Félix y De Paul les pusieron en ventaja. Mucho tienen que mejorar para vencer en Old Trafford, pero esa será otra batalla y sabido es que a este Atlético le gusta ir de tapado.

Se encontró con un regalo de Ledesma al principio que aprovechó con clase y sangre fría Joao Félix, pero el Atlético fue claramente superado por el Cádiz en el primer tiempo. Por incapacidad para manejar los partidos desde la posesión de balón, por esa tendencia tan cholista de recular cuando se pone en ventaja, por relajarse pensando en la gran cita de Champions y por el buen hacer de su adversario, el campeón volvió a las andadas y lo pagó con el empate, sellado por Negredo, de cabeza, al borde del descanso.

Atlético Oblak, Llorente, Savic, Giménez (Felipe, min. 83), Reinildo, Carrasco (Correa, min. 60), Koke (Lodi, min. 46), Héctor Herrera, De Paul, Griezmann (Luis Suárez, min. 60) y Joao Félix (Serrano, min. 83). 2 - 1 Cádiz Ledesma, Akapo (Iza Carcelén, min. 87), Chust, Luis Hernández, Espino (Perea, min. 90), Sobrino (Álex Fernández, min. 73), Alcaraz, San Emeterio (Lucas Pérez, min. 73), Idrissi, Choco Lozano y Negredo. Goles: 1-0: min. 3, Joao Félix. 1-1: min. 45, Negredo. 2-1: min. 68, De Paul.

Árbitro: González Fuertes (Comité Asturiano). Roja directa a Javi Serrano (min. 88) y a dos miembros del cuerpo técnico del Cádiz (min. 90+3 y 90+5). Amarilla a De Paul, Sobrino, Carrasco, que se pierde el próximo partido, y Savic

Incidencias: Partido de la 28ª jornada de Liga, disputado en el Wanda Metropolitano. Noche lluviosa.

Los pitos de la hinchada local a sus jugadores estaban más que justificados cuando se retiraban a los vestuarios. Más allá de ese tempranero gol de Joao Félix, el quinto en los últimos cinco partidos, el Atlético no existió. Una calamidad. Inseguridad en defensa, imprecisiones constantes en el centro del campo, al que regresó Koke después de tres partidos de baja, y nula presencia de los carrileros Llorente y Carrasco y también de Griezmann, que volvió a la titularidad tras quince partidos lastrado por las lesiones poero estuvo como ausente.

El Cádiz tuvo el enorme mérito de no venirse abajo por el presente del 1-0 y fue mejor en todos los aspectos, con y sin balón. Antes de empatar, ya había avisado con sendos tiros desviados del Pacha Espino y Rubén Sobrino. La igualada llegó, una vez más, en un balón bombeado que remató Negredo, un especialista, libre de marca. Erró Reinildo, que minutos antes se salvó de la expulsión gracias al VAR. Entró a Sobrino con los dos pies por delante y González Fuertes le castigó con la roja, pero como fue a ras de suelo y tocó el balón desde los monitores desde la sala de monitores perdonaron al mozambiqueño, defensa abnegado pero con el acentuado defensa de medir mal.

Se reanudó el choque con un movimiento clave en el Atlético. Fuera Koke y dentro Lodi, pasando Carrasco al lateral derecho y Llorente al puesto de interior. Además, adelantaron la presión los rojiblancos, adelantaron líneas y le pusieron más ímpetu. El Cádiz empezó a jugar con el resultado, el tiempo y los nervios del adversario. Contemporizaba pero de vez en cuando asustaba en algún contragolpe.

Como su equipo seguía muy atascado, a falta de media hora el Cholo recurrió a Luis Suárez y Correa. Y pronto llegó el segundo. Lo propiciaron la conexión entre Llorente y Correa, la inteligencia del punta uruguayo, el mal despeje de Ledesma y la llegada desde atrás de Rodrigo de Paul. Dos tiros a puerta y dos goles, máxima eficacia colchonera. Y de nuevo, un paso atrás que dio alas al Cádiz. Rozó el empate Luis Hernández tras una salida en falso de Oblak, pero Giménez salvó bajo palos. Un día más, jugó con fuego el Atlético, que acabó en inferioridad por la rigurosa expulsión del canterano Javi Serrano, pero esta vez la fortuna estuvo de su lado. El Cádiz vuelve a caer tras cuatro jornadas sin perder. Pero está muy vivo.