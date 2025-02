Joao Félix, en Londres a la espera de su cesión al Chelsea

José Manuel Andrés Madrid Martes, 10 de enero 2023 | Actualizado 11/01/2023 15:43h. Comenta Compartir

El culebrón Joao Félix llega a su fin. Al menos por ahora, porque el atacante portugués ya es jugador del Chelsea hasta junio, cedido aunque sin opción de compra 'blue'. El Atlético prefiere no cerrar la puerta a un regreso al Metropolitano el próximo verano, quién sabe si con el Cholo Simeone en el banquillo colchonero.

La falta de entendimiento entre el técnico argentino y el prometedor futbolista ha sido uno de los desencadenantes de esta salida, cuanto menos sorprendente en el caso de un fichaje que costó al Atlético 127 millones de euros en 2019. Tres temporadas y media de rendimiento irregular, decepcionante por momentos, está lejos de ser un balance que compense aquel esfuerzo económico.

Es por ello que desde los despachos del Metropolitano se ha optado finalmente por buscar acomodo a Joao Félix hasta final de temporada, cumpliendo el deseo firme del luso con la condición de firmar antes una renovación del contrato que expiraba en 2026 y que ha sido ampliado hasta 2027 para facilitar la amortización del costoso fichaje ejecutado en su momento.

Su nuevo club asumirá de forma íntegra su ficha hasta el próximo 30 de junio y un pago que elevará el montante hasta los once millones por una operación que satisface a Joao Félix, una colección de malos gestos y desplantes en los últimos meses. Pretendía a toda costa encontrar un nuevo equipo y la oferta del Chelsea le convence todo lo que no lo hacía la del Aston Villa de Unai Emery, un equipo mucho menos competitivo hoy por hoy.

También sale bien parado el propio Chelsea, sin reacción tras la salida de Thomas Tuchel y la llegada de Graham Potter al banquillo. El conjunto londinense se encuentra estancado en mitad de la tabla en la Premier League inglesa y eliminado de la FA Cup, pero sigue vivo en Champions, con el Borussia Dortmund como adversario en el horizonte de octavos. El club de Stamford Bridge ha recibido al 'Menino' con honores de figura. «El artista ha llegado», escribieron los londinenses en sus redes sociales.

Una situación insostenible

Finalmente, el Atlético resuelve una encrucijada y despeja el vestuario a Simeone, que ya desde la pretemporada no deseaba tener a cinco delanteros en su plantilla. Ya sin Matheus Cunha y Joao Félix, el Cholo no convivirá en el día a día con dos jugadores que no son de su cuerda.

El consejero delegado del club, Miguel Ángel Gil Marín, siempre confió en el talento del portugués, por eso aún se guarda la carta de recuperarlo, pero como reconoció durante el Mundial de forma sorprendente, la situación era insostenible. «La relación con el míster no es buena, ni su motivación», dijo el pasado 6 de diciembre el máximo accionista rojiblanco, en una declaración de intenciones que ya telegrafió una salida que ahora está cerca de confirmarse.

En los despachos colchoneros ya se trabaja para encontrar un atacante que ayude hasta final de temporada. En ese contexto, según apuntó ayer la SER, el todavía azulgrana Memphis Depay, al que el Barça busca acomodo en este mercado de invierno, sería el elegido.