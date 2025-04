Laporta reconoce que «la destitución de Koeman ha llegado tarde»

Amador Gómez Madrid Viernes, 29 de octubre 2021, 13:32 | Actualizado 17:33h. Comenta Compartir

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, que nunca confió en Ronald Koeman y quiso despedir al técnico holandés en verano, reconoció este viernes que «la decisión de destituir a Ronald Koeman ha llegado tarde», pero justificó mantenerle en el cargo «porque merecía un margen de confianza». «Igual es una decisión que debería haber tomado antes. Asumo la responsabilidad», confesó Laporta, quien insistió en que «la situación era insostenible» y admitió que la continuidad de Koeman «hubiera provocado una merma importante en las aspiraciones del equipo, en luchar por ganar títulos».

«Los resultados no han acompañado y por ello no ha seguido Koeman. Es ley del fútbol. Él ha dicho que lo entendía», reveló el máximo dirigente azulgrana, que mientras negocia la contratación de Xavi Hernández también debe resolver el finiquito de 12 millones de euros netos que deberá recibir Koeman por su despido. «La relación con Koeman está bien. Ha visto nuestro esfuerzo a la hora de dar un margen de confianza. La rescisión va bien, porque respetaremos los derechos de las dos partes y queremos que él quede satisfecho», destacó Laporta, que hace medio año consideraba que Xavi estaba todavía muy verde para entrenar al Barça pero se ha visto obligado a dar otro giro de timón y ahora estima que el actual técnico del Al-Sadd catarí «está en un proceso muy interesante, evolucionando muy bien».

«Tengo muy buenas referencias de personas que conocen a Xavi más que yo. Hablo con él a menudo y tengo una relación de amistad. Hablamos como dos personas que nos apreciamos y mi opinión sobre él es muy buena», aseguró Laporta durante la conferencia de prensa de presentación de Sergi Barjuan como entrenador interino del Barça antes de la llegada del mítico excentrocampista azulgrana. Xavi se convertirá en sucesor de Koeman, pero será Sergi, el técnico del filial azulgrana, quien se sentará en el banquillo este sábado contra el Alavés y, «en principio», también el próximo martes en Kiev, en la cuarta jornada de la Champions frente el Dinamo, según anunció el presidente azulgrana.

«Sin prisas»

Aunque Laporta aseguró este viernes que «hay varias opciones» para dirigir al Barcelona, no hay ninguna duda de que será Xavi quien ocupará el banquillo esta temporada cuando culminen con éxito las negociaciones, «a corto-medio plazo». «Yo siempre dije que Xavi algún día entrenaría al Barça. Me fío de las personas que tengo alrededor y siguen su evolución y de otros entrenadores para ver si son los adecuados para este equipo del Barça. Ya veremos cómo evoluciona todo», añadió, sin desear desvelar el curso de las conversaciones con el técnico catalán. «Queremos que la búsqueda del nuevo entrenador se haga sin prisas, porque no son buenas consejeras», apuntó Laporta.

Mientras se espera que el fichaje de Xavi se cierre, como muy tarde, durante el parón de partidos de selecciones dentro de poco más de una semana, Sergi Barjuan ya se ha hecho cargo del equipo culé «en un momento complejo», como admitieron tanto Laporta como el exdefensa internacional que ocupará el banquillo temporalmente. «Es un hombre de la casa que conoce el sistema y entiende nuestra filosofía, lo que nos gusta a los culés», dijo el presidente en referencia a Sergi.

«Quiero devolver la alegría a la plantilla, que los jugadores vayan al campo a disfrutar. Todo el reto es para ellos. Ya han demostrado lo que son y que saben competir. Hay que tener presente que mañana (por este sábado) hay que utilizar todos los recursos para ganar. La Liga está abierta y hay que ganar los puntos en casa. Si recuperamos la verticalidad, los lesionados y la idea del fútbol, nos ayudará a conseguir los objetivos», aventuró el técnico del Barça B. «Esto es más fácil con jugadores de la calidad de los del Barcelona. La idea es intentar enchufarlos a todos. No solo jugadores; hay que estar todos unidos. Necesitamos la ayuda de todos los que vengan a vernos. La forma de jugar no cambiará, ya que los jugadores son los mismos. Lo que sí cambiaremos serán algunos detalles tácticos», reveló Sergi.