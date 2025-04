r. c. Viernes, 28 de enero 2022, 14:27 | Actualizado 17:34h. Comenta Compartir

Joan Jordán rompió su silencio respecto a lo ocurrido en el derbi copero entre el Betis y el Sevilla en el Benito Villamarín, cuando fue golpeado por el palo de un bandera lanzado desde la grada. El incidente ocasionó la suspensión del duelo hasta el día siguiente y ha seguido coleando posteriormente, con declaraciones cruzadas, acusaciones y un ambiente de tensión casi irrespirable entre los dos clubes de la capital andaluza.

«Como bien sabéis hasta ahora he estado callado. No he dicho nada y no me quería pronunciar porque no tocaba, estaba tranquilo. Voy a decir una cosa y voy a zanjar el tema, al menos por mi parte: quiero dejar claro que yo fui el agredido y a partir de ahí lo demás está de más», señaló el centrocampista sevillista en la rueda de prensa con motivo de su renovación con el club de Nervión hasta 2027, un feliz acontecimiento sobre el que inevitablemente sobrevoló la gran polémica de las últimas semanas.

«Es una pena que en los campos pasen estas cosas. Nosotros tenemos que transmitir valores y educación, sobre todo a los niños, porque he visto a niños muy afectados. Mi familia y yo lo hemos pasado bastante mal e incluso hemos recibido amenazas. Son cosas que no deberían suceder», añadió a continuación el futbolista catalán, dolido porque desde el club verdiblanco se le sitúe en el ojo del huracán cuando fue el agredido y la acción le ha colocado a él y a su entorno en el foco de las iras de ciertos aficionados.

«Cada uno ha dado su opinión y ha hecho comentarios, pero yo zanjo el tema. Cada uno tiene la clase que quiere tener», concluyó finalmente el jugador del Sevilla, evitando cualquier pregunta más acerca de esta cuestión y dejando un recado a la postura bética, que señala a Lopetegui como el instigador de una hipotética exageración del daño causado al jugador para parar el partido. «Cáete al suelo», le dijo presuntamente el técnico a Jordán tras la agresión. Así se refleja en un informe pericial elaborado por un experto en criminología contratado por el club verdiblanco para tratar de evitar el cierre del Villamarín durante dos partidos.