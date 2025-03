Jesús Navas renueva con el Sevilla hasta el 31 de diciembre y luego se retirará

Óscar Bellot Madrid Jueves, 16 de mayo 2024 | Actualizado 18/05/2024 15:55h. Comenta Compartir

Cambio de guion en el culebrón entre Jesús Navas y el Sevilla. Días después de anunciar su marcha del club de su vida a final de temporada, el capitán y leyenda hispalense reconsideró la decisión y optó por renovar su contrato hasta el 31 de diciembre de este año para, a continuación, dejar el fútbol profesional.

El cambio de rumbo llegó horas después de que el presidente del Sevilla, José María del Nido Carrasco, en una comparecencia ante los medios, ofreciera al lateral palaciego un contrato vitalicio para evitar su marcha del Ramón Sánchez-Pizjuán. «Ni un segundo he dudado en contestar afirmativamente a la propuesta realizada por el presidente de mi Sevilla FC», anunció en un comunicado el internacional español. «Sí, me quiero retirar en Nervion. Quiero seguir jugando para mi Sevilla. Acepto de buen grado continuar ligado a Ia entidad que me tiene enamorado», añadió.

Con esta decisión, Navas queda vinculado al conjunto andaluz no hasta final de la próxima temporada, sino que lo hará hasta el 31 de diciembre de 2024, fecha en la que el lateral dejará los terrenos de juego. «Será en esa fecha cuando decida colgar las botas con Ia camiseta con Ia que siempre soñe hacerlo, vestido de sevillista». Además, estos próximos meses, el defensa los jugará gratis. «Una cosa más, estos próximos meses, mis ultimos como futbolista profesional, no los cobraré. El sueldo que se acuerde con el presidente será donado a una fundación».

Un palmarés envidiable

Con 688 partidos a sus espaldas defendiendo al Sevilla, lo que le convierte en el jugador con más encuentros disputados en la historia del club nervionense, y un total de ocho títulos conquistados con el equipo andaluz (cuatro Europa Leagues, dos Copas del Rey, una Supercopa de España y una Supercopa de Europa), a los que hay que sumar una Premier League y dos FA Cup con el Manchester City, así como un Mundial, una Eurocopa y una Liga de Naciones levantadas con La Roja, Jesús Navas prolongará unos meses más la relación que mantiene con el club de su vida, aquel en el que ingresó a los 15 años y en el que completó un ascenso meteórico que le llevó a debutar con el primer equipo a los 18 años recién cumplidos, de la mano de Joaquín Caparrós.

Desde hace meses, el objetivo del Sevilla era convencerle de que continuase una temporada más y siguiese siendo uno de los pesos pesados dentro del vestuario, tras una campaña enormemente convulsa en la que el Sevilla ha visto desfilar a tres entrenadores y tendrá que buscar uno nuevo para la próxima campaña, llegó a coquetear con el descenso y comprobó cómo se deterioraba su situación económica en medio de las disputas intestinas entre los del Nido, padre e hijo, por el control del club.

El internacional español, que cumplirá 39 años el próximo 21 de noviembre y confía en disputar este verano la Eurocopa de Alemania con la selección española, ha optado por marcharse a final de año.